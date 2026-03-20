Giá vàng SJC rớt gần 9 triệu đồng chỉ sau hai phiên giao dịch

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 171,3-174,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán. Trước đó, phiên hôm qua, vàng được điều chỉnh 3 lần và giảm giá tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh cùng diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, kim loại quý quốc tế phiên hôm qua lao dốc không phanh, rớt xuống vùng giá 4.500 USD/ounce. Sáng nay, vàng thế giới bật tăng 46 USD, giao dịch tại 4.655 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm mạnh khi thị trường lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao, buộc các ngân hàng Trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Kịch bản này không chỉ củng cố sức mạnh của đồng USD mà còn có nguy cơ làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với các kim loại quý.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Đà lao dốc của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, yếu tố gây áp lực lớn hơn đến từ sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này.

Theo ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), lập trường chính sách vẫn nghiêng về hướng thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, các ngân hàng Trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu, cùng Ngân hàng Trung ương của Canada và Nhật Bản cũng phát đi tín hiệu cứng rắn, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao có thể kích hoạt một làn sóng lạm phát mới.

ECB cho biết xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran, đang tạo ra những bất ổn đáng kể cho kinh tế toàn cầu, làm gia tăng rủi ro lạm phát song song với nguy cơ suy giảm tăng trưởng.

Dù vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn trước lạm phát và bất ổn, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này, do chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên so với các tài sản sinh lời.

Trong khi đó, giá dầu tăng vọt lên trên 115 USD/thùng sau các diễn biến quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại chi phí đầu vào sẽ tiếp tục bị đẩy lên và lan sang giá tiêu dùng. Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Tuy vậy, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn. Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định rủi ro địa chính trị kéo dài sẽ tiếp tục là động lực quan trọng, và không loại trừ khả năng giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.