Giá vàng miếng giảm về 165 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đến đầu phiên giao dịch chiều 23/3, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh xuống mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên sáng.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán so với giá đóng cửa tuần trước. Đến 10h, giá vàng miếng tiếp tục được điều chỉnh xuống mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới sáng nay “bốc hơi” 136 USD/ounce, hiện giao dịch tại 4.350 USD/ounce. Giá vàng trong nước đang chênh lệch với thế giới hơn 26 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này đúng với nhận định của các chuyên gia từ cuối tuần trước.

Nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng đầu tư Natixis dự báo: “Nếu các tài sản năng lượng tiếp tục bị phá hủy và xung đột quân sự kéo dài, giá vàng có thể giảm về sát mốc 4.000 USD/ounce. Còn nếu thiệt hại đối với hạ tầng năng lượng được hạn chế và giá dầu giảm nhanh, các ngân hàng Trung ương sẽ có động lực lớn hơn để mua vàng. Trong trường hợp đó, giá vàng có thể sẽ tăng trở lại trên 5.000 USD/ounce”.

Adrian Day, Chủ tịch của quỹ Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng Trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

"Chúng ta có thể thấy giá vàng giảm trong thời gian ngắn, nhưng những vấn đề tiền tệ và tài chính cơ bản đằng sau thị trường vàng tăng giá sẽ tái xuất hiện một khi chiến tranh kết thúc hoặc ổn định. Điều này là lý do để nhà đầu tư vẫn mua vào khi giá giảm", ông nhận định.

Giá vàng ghi nhận đà giảm sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục.

Một yếu tố khác gây áp lực là tình trạng căng thẳng thanh khoản cục bộ, khi nhà đầu tư buộc phải bán vàng để nắm giữ tiền mặt trong bối cảnh rủi ro gia tăng.

Dù vậy, triển vọng có thể cải thiện khi căng thẳng hạ nhiệt, đặc biệt nếu hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz được khôi phục. Khi đó, tâm lý thị trường sẽ chuyển hướng từ yếu tố địa chính trị sang các vấn đề tiền tệ và tài khóa - vốn được xem là động lực tích cực cho vàng.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nói rằng những lý do dài hạn khiến nhà đầu tư mua vàng vào đầu năm nay chưa hề thay đổi, bởi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với sự bất định chưa từng có tiền lệ do căng thẳng địa chính trị và nợ công gia tăng. “Nhà đầu tư sẽ ưa thích vàng trở lại chừng nào họ nhận thấy giai đoạn giảm tồi tệ nhất của giá vàng đã qua đi”, ông nhận định.

USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay giao dịch tại 99,6 điểm, tăng 0,04% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.090 đồng, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng giao dịch USD tại 23.835 đồng đến 26.344 đồng.

Các ngân hàng cũng đang niêm yết USD ở mức kịch trần. Ngân hàng lớn sáng nay niêm yết ở mức 26.074-26.344 đồng/USD (mua - bán), cao hơn 5 đồng so với cuối tuần.