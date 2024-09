Giá vàng thế giới rời xa đỉnh kỷ lục

Kết phiên giao dịch cuối tháng 9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại vùng 81,5-83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 3 phiên liên tiếp.

Giá vàng nhẫn vẫn được duy trì tại vùng kỷ lục 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua - bán). Loại vàng nhẫn 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,1 triệu đồng/lượng. giá vàng hôm nay. Thậm chí, tại một số thương hiệu tư nhân, giá vàng nhẫn tròn trơn còn được bán ra tại vùng giá 83,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng rạng sáng 1/10 theo giờ Việt Nam được giao dịch quanh mốc 2.635 USD/ounce, giảm gần 30 USD so với trước đó. Trước đó có thời điểm, giá kim loại quý đạt đỉnh tại 2.685 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới thấp hơn 5 triệu đồng so với vàng miếng SJC, thấp hơn 4,4 triệu đồng so với giá vàng nhẫn trong nước.

Thị trường vàng tạm lắng sau đợt tăng giá lịch sử trước đó nhờ vào chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ, biện pháp kích thích từ Trung Quốc cùng nhu cầu trú ẩn do lo ngại căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Theo đó, giá vàng thế giới giảm mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Giới đầu tư vàng đang tăng cường bán ra để tránh rủi ro khi Mỹ sắp công bố báo cáo việc làm.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, giá vàng đang ở mức đỉnh và rất nhạy cảm. Do đó, mọi diễn biến kinh tế gây bất lợi cho vàng, dù nhỏ cũng khiến giá kim loại quý lao dốc. Chính điều này khiến giới đầu tư kim loại quý tỏ ra thận trọng.

Đà tăng của giá vàng vào đầu tuần đã bị kiềm chế bởi hoạt động chốt lời và sự tăng vọt của cổ phiếu Trung Quốc. Khi khẩu vị rủi ro tăng lên, các nhà đầu tư thường tránh xa nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới giảm sâu sau khi lập đỉnh tại vùng giá 2.685 USD/ounce (Ảnh: Hải Long).

Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân và bảng lương phi nông nghiệp.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade cho rằng, giá vàng vẫn có khả năng tăng lên mức 2.700 USD/ounce nếu dữ liệu thị trường lao động tuần này củng cố khả năng nới lỏng thêm 75 điểm cơ bản vào cuối năm của Fed.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo vàng có thể giảm vì nhịp tăng vừa qua một phần đến từ FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) của nhà đầu tư.

"Giá vàng sẽ giảm vì đợt tăng giá vừa qua do FOMO và các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy qua công cụ phái sinh", Hansen nhận xét. Vị chuyên gia này cũng cho rằng trong ngắn hạn, nhu cầu vật chất có khả năng cạn kiệt, cho đến khi các nhà đầu tư thích nghi với mức giá mới và cao hơn.

Giá USD ngân hàng giảm sâu

USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 100,76 điểm, giảm 0,02% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.118 đồng, giảm 25 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.887-25.298 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.370-24.740 đồng, giảm 20 đồng ở cả 2 chiều. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.360-24.820 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.200-25.300 đồng, giảm 30 đồng mỗi chiều so với trước đó.