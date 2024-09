Người mua vàng đang lời nhanh chưa từng có

Theo giới phân tích, cú giảm lãi suất lần đầu tiên và rất mạnh kể từ tháng 3/2022 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn là tâm điểm đẩy giá vàng lên cao nhất mọi thời đại. Thị trường còn dự báo, Fed sẽ đưa mặt bằng lãi suất xuống còn 3,5%.

Lãi suất thấp có lợi cho vàng do công cụ này không trả lãi. Tuần này, kim loại quý liên tiếp lập đỉnh mới, tiến sát 2.700 USD do căng thẳng tại Trung Đông và kỳ vọng Fed giảm lãi suất thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, giá vàng đã quay đầu giảm nhẹ do nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Từ đầu năm, vàng đã tăng 30% do nhà đầu tư kỳ vọng vào làn sóng giảm lãi suất trên toàn cầu, lực mua của các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị.

Giá vàng tăng kỷ lục giúp nhiều người mua vàng thắng lớn. Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến hơn 400 USD/ounce. Còn người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 năm qua đang lãi khoảng 700 USD/ounce.

Vàng đang trên đà ghi nhận năm tăng giá mạnh nhất kể từ 2010. Giới phân tích cho rằng thị trường hiện có nhiều yếu tố hỗ trợ. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục lên cao khiến nhà đầu tư tìm đến vàng để trú ẩn.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang yếu cùng sự bất ổn về địa chính trị đã làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng (Ảnh: Tass).

Các chuyên gia dự báo rằng xung đột leo thang nhanh tại Trung Đông cùng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng sẽ diễn ra vào tháng 11 có thể sẽ còn tác động mạnh đến các thị trường.

Ngoài ra, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang yếu cùng sự bất ổn về địa chính trị đã làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng. Bà Kyle Rodda, chuyên gia phân tích tại công ty tài chính Capital, cho biết vàng đang thể hiện xu thế tích cực và sớm đạt được mốc mới là 2.800 USD/ounce.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Cụ thể, PCE tháng 8 chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn số liệu tháng 7 và dự báo của phố Wall. Mục tiêu của Fed là đưa PCE về 2%.

Báo cáo PCE mới nhất càng củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất. Theo công cụ theo dõi CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 11 là 54%. Xác suất giảm 25 điểm cơ bản là 46%.