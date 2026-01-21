Giá vàng miếng lên 170 triệu đồng/lượng

Ghi nhận đến 11h30 ngày 21/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 168-170 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với trước đó và chính thức thiết lập kỷ lục mới. Tính chung phiên sáng 21/1, giá vàng miếng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 164,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với trước đó.

Giá vàng trong nước lập kỷ lục mới trong bối cảnh giá vàng thế giới đã vượt 4.700 USD/ounce. Theo đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch quanh 4.761 USD/ounce, tăng 64 USD so với trước đó.

So với mức đóng cửa cuối tuần trước là 4.600 USD/ounce, giá vàng thế giới đã tăng đến gần 142 USD/ounce chỉ sau 3 phiên giao dịch đầu tuần, tương đương mức tăng 3,08%.

Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng đến 9,84% do căng thẳng địa chính trị và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm “nóng” trở lại thị trường thương mại với châu Âu khi đe dọa áp thuế 10%, thậm chí có thể tăng lên 25% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan, nhằm gây sức ép buộc các đồng minh của Mỹ ủng hộ nỗ lực của ông trong việc mua lại Greenland.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch XS.com, thuế quan không chỉ làm gián đoạn dòng chảy thương mại mà còn tạo ra rủi ro lan tỏa tới chuỗi cung ứng, biên lợi nhuận doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng trung hạn.

Khi xác suất leo thang gia tăng, dòng vốn phòng thủ thường dịch chuyển sớm, thay vì chờ đến khi các tác động cụ thể xuất hiện trong dữ liệu kinh tế. Trong bối cảnh này, vàng đóng vai trò là tài sản cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư.

Các nhà phân tích dự báo các nhà đầu tư phải đối mặt với các điều kiện kinh tế đầy bất ổn, vì thế, sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng có khả năng tiếp tục được củng cố.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đang lấn át các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng đối với kim loại quý, trong bối cảnh thị trường tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến tháng 6.

Bất chấp việc kỳ vọng về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm đã suy yếu, đà tăng của vàng vẫn được duy trì, nhờ sự suy giảm niềm tin chung vào các tài sản khác của Mỹ. Kim loại này tiếp tục thu hút dòng tiền phòng thủ khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh lại đánh giá rủi ro trên toàn bộ thị trường toàn cầu.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, các chiến lược gia của Goldman Sachs đánh giá vàng là một trong những “khoản đặt cược” đáng chú ý trên thị trường.

Theo dự báo của ngân hàng này, giá vàng thế giới có thể điều chỉnh về vùng thấp quanh 4.200 USD/ounce trong quý I, trước khi phục hồi lên trên 4.400 USD/ounce vào quý II. Đến quý IV, trong kịch bản nhà đầu tư cá nhân tham gia mạnh mẽ vào xu hướng đa dạng hóa tài sản cùng với các ngân hàng Trung ương, giá vàng có thể vượt mốc cơ sở 4.900 USD/ounce.

Goldman Sachs cho rằng những biến động địa chính trị ngày càng gay gắt, đặc biệt là cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với làn sóng tái cấu trúc nguồn cung năng lượng toàn cầu, là các động lực quan trọng thúc đẩy triển vọng tăng giá của vàng.

Bên cạnh đó, đà tăng của kim loại quý này còn được củng cố bởi quán tính tích cực từ năm nay, khi vàng hưởng lợi từ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và tình trạng căng thẳng leo thang tại nhiều điểm nóng trên thế giới.