Chính thức: Thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%

Chính phủ ngày 9/3 đã ban hành Nghị định 72/2026 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Cụ thể, thuế suất MFN từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu MFN cũng được đề xuất giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, P-xylen sẽ được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Dự kiến việc điều chỉnh thuế suất theo đề xuất nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.024 tỷ đồng trong thời gian thực hiện.

Tại hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước đó, Bộ Tài chính dự báo nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, nguồn nhập khẩu xăng dầu có thể khan hiếm, bị đẩy giá, gây rủi ro cho việc bảo đảm nguồn cung trong nước.

Theo Bộ Tài chính, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thế giới. Đặc biệt, việc eo biển Hormuz - "yết hầu" của dòng chảy dầu mỏ thế giới - bị phong tỏa khiến khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ khu vực Trung Đông không thể vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu, nhất là tại châu Á.

Hệ quả là nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực phải cắt giảm công suất, sử dụng nguồn dự trữ dầu thô và hạn chế xuất khẩu sản phẩm xăng dầu. Việc này khiến giá nhiên liệu tiếp tục bị đẩy lên cao.

Trong nước, một số nhà máy lọc dầu nguy cơ gặp khó khăn do nguồn cung dầu thô nhập khẩu thiếu hụt, rủi ro không thực hiện được các hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Nhân viên hỗ trợ người dân đổ xăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Hiện nay, phần lớn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc, với mức thuế suất chủ yếu 0% theo các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp, việc mua xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp khó khăn.

Bộ Tài chính đánh giá việc điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN là giải pháp giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có FTA với Việt Nam. Đây cũng là giải pháp nhằm ổn định nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nghị định có hiệu lực từ hôm nay (9/3) đến hết ngày 30/4/2026. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định.