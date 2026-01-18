Vàng thế giới tụt dốc ở vùng đỉnh, các "tay to" có động thái lạ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường vàng thế giới tạm đóng cửa ở mức 4.582,20 USD/ounce. Dù đã giảm 1,2% so với mức đỉnh thiết lập hôm thứ Tư, tính chung cả tuần, kim loại quý này vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 1,6%.

Đáng chú ý hơn, dù mới chỉ bước sang tuần thứ 2 của năm 2026, vàng đã có khởi đầu tốt nhất lịch sử với mức tăng ấn tượng 256 USD/ounce kể từ đầu tháng 1.

Dù đà tăng phi mã đang chững lại, vàng vẫn đang có khởi đầu năm 2026 rực rỡ nhất lịch sử (Ảnh: WallpaperCat).

Song hành cùng vàng, thị trường bạc cũng chứng kiến những biến động dữ dội hơn khi "kim loại xám" này neo ở mức 88,69 USD/ounce. Dù giảm 5% từ đỉnh, bạc vẫn tăng tới 11% trong tuần và đang trên đà xác lập kỷ lục tăng trưởng tháng 1 tốt nhất kể từ năm 1983.

Tại thị trường trong nước, bám sát diễn biến thế giới, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng ghi nhận những nhịp rung lắc mạnh. Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh uy tín, biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục được nới rộng để phòng ngừa rủi ro, trong khi tâm lý nhà đầu tư Việt chuyển sang trạng thái thận trọng quan sát thay vì mua đuổi ở vùng giá cao.

Nhận định về nhịp điều chỉnh này, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets chia sẻ trên Kitco News: "Với tôi, việc vàng giữ vững quanh mốc 4.600 USD cho thấy đây là một đợt tích lũy điển hình sau chuỗi ngày tăng nóng. Thị trường không hề cạn kiệt động lực, mà đang xoay vòng dòng vốn để xác định xem làn sóng tăng trưởng tiếp theo sẽ đến từ đâu".

Thực tế, dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đã không còn đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong quý I/2026. Sự kiên định của Fed, cộng với sự phục hồi nhẹ của đồng USD vào cuối tuần, đã tạo ra cái cớ hoàn hảo cho một đợt chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, đây được xem là nhịp điều chỉnh lành mạnh để làm mát các chỉ số kỹ thuật đang ở trạng thái quá mua.

Khi "cá mập" không quan tâm về giá

Một trong những yếu tố khiến các chuyên gia tin rằng đà tăng của vàng chưa kết thúc nằm ở hành động của ngân hàng trung ương các nước. Bất chấp giá vàng đang neo ở mức kỷ lục trên 4.000 USD/ounce, các "tay to" này vẫn miệt mài gom hàng.

Theo báo cáo mới nhất, hoạt động mua ròng của khối các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng tốc, với sự dẫn đầu của Ba Lan, Brazil và Trung Quốc. Thống kê cho thấy 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng sẽ tăng dự trữ vàng trong năm 2026, với tổng lượng mua dự kiến khoảng 755 tấn, vượt xa mức trung bình 400-500 tấn của giai đoạn trước năm 2022.

Phân tích về xu hướng này, ông David Tait, cựu CEO Hội đồng Vàng Thế giới nhấn mạnh trên GoldSilver: "Các ngân hàng trung ương đang viết lại quy tắc quản lý dự trữ. Họ sẵn sàng mua ở mức giá kỷ lục vì mục tiêu không phải là lợi nhuận ngắn hạn, mà là sự ổn định dài hạn và đa dạng hóa khỏi đồng USD. Điều này tạo ra một mặt sàn vững chắc cho giá vàng, quan trọng hơn nhiều so với những biến động giá trong một vài phiên giao dịch".

Rõ ràng, vàng hiện nay không chỉ phản ứng với các dòng tít báo đơn lẻ. Nó đang phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc trong khẩu vị rủi ro toàn cầu, nơi niềm tin vào các loại tiền tệ pháp định đang bị thử thách.

Các ngân hàng trung ương đang viết lại các quy tắc trong quản lý dự trữ và vàng đang giữ vai trò trung tâm (Ảnh: nbp.pl).

Kịch bản tuần tới: Cẩn trọng bẫy "hưng phấn"

Bước sang tuần giao dịch tiếp theo, tâm điểm của thị trường sẽ dồn về Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu quan trọng. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ như GDP và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) cũng sẽ là những biến số khó lường.

Giới chuyên gia hiện đang chia làm 2 phe rõ rệt trong dự báo ngắn hạn:

Ở góc nhìn thận trọng, ông Elior Manier, chuyên gia phân tích tại OANDA cảnh báo trên Kitco về sự "ngất ngây" thái quá của đám đông: "Khi tất cả mọi người, từ quỹ phòng hộ đến nhà đầu tư nghiệp dư đều đưa ra các mục tiêu giá trên trời, đó là dấu hiệu của sự hưng phấn quá mức. Chỉ số RSI đang quá mua, và nếu giá thủng mốc 4.570 USD, một làn sóng bán tháo dây chuyền về vùng 4.500 USD là hoàn toàn có thể xảy ra".

Ngược lại, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets lại đặt niềm tin vào vai trò trú ẩn an toàn của vàng trước các căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là vấn đề Iran. "Mốc 4.700 USD hoàn toàn nằm trong tầm tay ngay trong tháng này. Với các nhà đầu tư cần phòng ngừa rủi ro, vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu bất chấp sự biến động ngắn hạn", ông Aslam khẳng định.

Nhìn chung, thị trường vàng tuần tới được dự báo sẽ là cuộc giằng co quyết liệt quanh vùng 4.600 USD. Đối với nhà đầu tư cá nhân, lời khuyên từ các chuyên gia lúc này là không nên kỳ vọng giá sẽ quay lại mức thấp của giai đoạn 2021-2022.

Trong một thị trường tăng trưởng dạng parabol, những cú rung lắc mạnh là điều tất yếu. Thay vì hoảng loạn bán tháo hay hưng phấn mua đuổi (FOMO), việc quan sát kỹ phản ứng giá tại các mốc hỗ trợ then chốt sẽ là chiến lược khôn ngoan nhất để bảo toàn vốn trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" này.