Lên kịch bản bảo đảm nguồn cung, chặn đứng nguy cơ thiếu xăng dầu

Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vừa có thông tin cập nhật về tình hình nguồn cung và cung ứng xăng dầu tại các tỉnh thành.

Nguồn cung dầu thô đảm bảo sản xuất hết tháng 4

Theo Tổ công tác, hai nhà máy lọc hóa dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn hiện cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trong nước. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản không bị ảnh hưởng trực tiếp về nguồn dầu thô và đủ nguyên liệu để duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có yếu tố rủi ro do phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung từ Kuwait. Tuy nhiên, với lượng tồn kho hiện có cùng các lô hàng đang trên đường vận chuyển, nhà máy vẫn có thể duy trì hoạt động trong thời gian tới và đang chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung bổ sung.

Về nhập khẩu, Việt Nam hiện phải nhập khoảng 30% nhu cầu xăng dầu tiêu thụ trong nước. Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối cho biết nguồn hàng nhập khẩu cơ bản được đảm bảo. Tuy vậy, dự báo trong tháng 4, việc nhập khẩu xăng dầu có thể gặp khó khăn hơn do giá thế giới tăng cao và một số quốc gia hạn chế hoặc không khuyến khích xuất khẩu.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait (Ảnh: NSRP).

Về công tác điều hành giá, Tổ công tác cho biết giá dầu thô và các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới chốt phiên ngày 6/3 tăng mạnh. Bình quân giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong hai ngày 5-6/3 cũng ghi nhận mức tăng cao: xăng RON 92 đạt 109,73 USD/thùng (tăng 23,44%), RON 95 đạt 116,17 USD/thùng (tăng 26,37%), dầu hỏa đạt 180,88 USD/thùng (tăng 36,12%), dầu diesel ở mức 153,49 USD/thùng (tăng 35,94%) và dầu mazut đạt 624,39 USD/tấn (tăng 27,17%).

Trước diễn biến này, thực hiện Nghị quyết 36 ngày 6/3 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 7/3 theo hướng bám sát biến động thị trường thế giới. Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít (tăng 21,07%); dầu diesel 0,05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít (tăng 31,26%).

Loạt giải pháp khẩn bảo đảm nguồn cung, hạ nhiệt giá xăng dầu

Để ổn định thị trường, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị khẩn trương triển khai các giải pháp theo Nghị quyết 36 của Chính phủ, trong đó tập trung đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu, duy trì hoạt động ở công suất cao.

Cùng với đó, cần tăng cường chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối thực hiện nghiêm quy định về tổng nguồn tối thiểu và dự trữ xăng dầu; phối hợp với lực lượng công an, biên phòng kiểm soát thị trường, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu tiêu thụ tăng đột biến, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá hoặc xuất lậu xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nguồn nhập khẩu theo kế hoạch quý I, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án bình ổn giá xăng dầu, bao gồm khả năng điều chỉnh một số sắc thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá khi cần thiết.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Về nguồn cung, Tổ công tác kiến nghị đa dạng hóa nguồn dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, đồng thời tăng tối đa khai thác dầu thô và condensate trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào biến động giá quốc tế và chi phí vận chuyển.

Các tập đoàn năng lượng như PVN, EVN và TKV được đề nghị vận hành các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí và điện - đạm ở công suất cao nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Đồng thời, cần sớm đưa vào vận hành các nhà máy condensate và ethanol để bổ sung nguồn nguyên liệu pha chế xăng dầu.

Ngoài ra, Tổ công tác kiến nghị tạo điều kiện về ngoại tệ và tín dụng cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu, đẩy nhanh thủ tục thông quan, khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học và thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Đẩy nhanh cơ chế dự trữ xăng dầu quốc gia

Về dài hạn, Tổ công tác cho rằng cần sớm xây dựng cơ chế dự trữ xăng dầu quốc gia, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong hoạt động dự trữ, điều hành thị trường.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành giá xăng dầu; cập nhật và điều chỉnh kịp thời mức thuế suất nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, đồng thời thông báo sớm để các cơ quan phối hợp tính toán giá cơ sở.

Bên cạnh đó, cần rà soát và điều chỉnh các chi phí thực tế phát sinh trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu.

Hai bộ cũng được giao khẩn trương trình Chính phủ phương án bình ổn giá xăng dầu, trong đó tùy theo từng cấp độ có thể đề xuất điều chỉnh một số loại thuế hoặc sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước được đề nghị phối hợp kiểm soát tình trạng găm hàng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất và pha chế xăng dầu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước được giao chuẩn bị nguồn ngoại tệ, ưu tiên tín dụng và xây dựng chính sách lãi suất phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu dầu thô và xăng dầu, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.