Giá vàng miếng bất ngờ giảm 1 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh thiết lập phiên liền trước đó, giá mặt hàng này đã được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi chiều. Chênh lệch 2 chiều mua và bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào bán ra đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý vẫn duy trì trên ngưỡng 4.500 USD/ounce. Giá vàng thế giới có thời điểm chạm kỷ lục mới tại 4.525 USD một ounce trong phiên ngày 24/12. Đây là năm kim loại quý ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ năm 1979. Khi đó, Trung Đông rơi vào khủng hoảng dầu mỏ và lạm phát nhiều nơi tăng vọt.

Giá vàng tăng mạnh trong năm nay xuất phát từ nhiều yếu tố. Việc Mỹ điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đã làm xáo trộn dòng chảy thương mại toàn cầu. Cùng lúc, căng thẳng địa chính trị gia tăng tại nhiều điểm nóng, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine và tình hình leo thang giữa Israel và Iran. Gần đây, Mỹ còn đẩy mạnh truy bắt các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, càng làm gia tăng rủi ro trên thị trường năng lượng và tài chính.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bối cảnh bất ổn như vậy, vàng tiếp tục được nhà đầu tư lựa chọn như một kênh trú ẩn an toàn, với kỳ vọng bảo toàn giá trị trước nguy cơ khủng hoảng, lạm phát cao hoặc sự suy yếu của các đồng tiền.

Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết: "Bất ổn vẫn là điểm nổi bật của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vàng ngày càng hấp dẫn với vai trò đa dạng hóa chiến lược và đem lại sự ổn định".

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định thị trường vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy, với hoạt động chốt lời diễn ra ở mức vừa phải sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp.

Môi trường lãi suất thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng thêm các đợt nới lỏng trong năm tới. Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Mặc dù vậy, theo JP Morgan, sự không chắc chắn về thuế quan và nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF, cùng ngân hàng Trung ương, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục trong năm 2025. Bên cạnh đó, nhu cầu mới từ tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý này vượt qua mốc 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Sau một năm nhu cầu bùng nổ và giá cả tăng mạnh chưa từng thấy, JP Morgan dự báo thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2026, khi các động lực then chốt vẫn duy trì sức mạnh.

“Đợt tăng giá vàng này không diễn ra theo đường thẳng và sẽ không tiếp tục như vậy, nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng thúc đẩy giá vàng tăng cao vẫn chưa kết thúc. Xu hướng dài hạn về dự trữ chính thức và đa dạng hóa đầu tư vào vàng vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi dự đoán nhu cầu vàng sẽ đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026", các chuyên gia của JP Morgan nhận định.

Dù tỏ ra thận trọng trong ngắn hạn, một số chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý trong giai đoạn đến năm 2026, với đánh giá rằng vẫn tồn tại "những rủi ro tăng giá đáng kể" so với các dự báo hiện tại. Tuy nhiên, do chưa xác định rõ các động lực cốt lõi đứng sau đợt tăng giá này, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên đứng ngoài quan sát trong thời điểm hiện nay.