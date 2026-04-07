Giá vàng "bất động"

Đến hơn 9h ngày 7/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng yên, không thay đổi. Hiện, vàng miếng SJC được giao dịch quanh ngưỡng 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn niêm yết ở mức 169,6-172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch hai chiều vào mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước “bất động” sau thông tin cha con thương hiệu Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố chính thức được công bố chiều 6/4. Cụ thể, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng 4.660 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 148 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã trải qua một cú điều chỉnh mạnh trong tháng 3, mất hơn 10% giá trị - mức giảm theo tháng sâu nhất kể từ giữa năm 2013.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không phải dấu hiệu suy yếu của các yếu tố nền tảng, mà chủ yếu là hệ quả của áp lực thanh khoản trong ngắn hạn. Những căng thẳng địa chính trị cũng góp phần khiến thị trường thêm biến động.

Theo Kitco News, mặc dù lợi suất cao, đồng USD mạnh và hoạt động chốt lời đang kết hợp tạo ra những trở ngại cho giá vàng trong ngắn hạn, nhưng không có yếu tố cấu trúc nào đã đẩy giá kim loại quý này lên trên 5.000 USD/ounce biến mất, và xu hướng dài hạn của vàng vẫn đi lên.

Giá USD ổn định

Đồng USD giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ diễn biến leo thang của xung đột với Iran, đồng thời theo dõi sát tối hậu thư mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở lại eo biển Hormuz.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, hiện ở mức 99,99.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 25.106 đồng.