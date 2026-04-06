Vàng SJC "bốc hơi" 1,4 triệu đồng theo đà giảm giá vàng thế giới

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán giảm từ mức 3,5 triệu đồng/lượng xuống còn 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Sáng nay, giá vàng thế giới giảm 18 USD, về 4.662 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng.

Thị trường hiện đang đặc biệt chú ý đến các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhiều tín hiệu cho thấy tình hình năng lượng sẽ sớm được giải quyết. Điều này đang gây áp lực lên giá vàng và bạc, do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng trở nên kém rõ ràng hơn.

Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, vàng lại gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, vì đây là tài sản không sinh lãi. Tính từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào ngày 28/2, giá vàng giao ngay đã giảm đến 13%.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, phần lớn giới chuyên gia cho rằng, rủi ro tăng và giảm giá vàng đang ở mức tương đối cân bằng, trong bối cảnh thị trường vàng thế giới phản ứng rất nhanh với các tuyên bố chính trị, đặc biệt là những tín hiệu liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, giá vàng đã giảm mạnh trong 2 tháng qua, song xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 và tiếp tục tăng lên 5.200 USD/ounce vào năm 2027.

Tuần trước, đồng USD khép lại trong sắc đỏ, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những tín hiệu thiếu nhất quán từ Nhà Trắng. Hiện tại, USD-Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 100,1 điểm, tăng 0,02% so với trước đó.

Diễn biến suy yếu nhẹ vào cuối tuần trước của đồng USD phần nào phản ánh xu hướng điều chỉnh giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm trước các thông tin địa chính trị thay đổi nhanh chóng, khó lường. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, khi những bất định liên quan đến xung đột khu vực vẫn là nhân tố chi phối chủ yếu.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, niêm yết tại mức 25.106 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.850-26.362 VND/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tiếp tục giữ nguyên, hiện ở mức 24.902-26.312 đồng.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá sáng nay nhìn chung ít biến động so với phiên trước. Giá USD phổ biến được niêm yết quanh mức 26.071-26.362 đồng/USD, với xu hướng chủ đạo là đi ngang ở cả hai chiều mua - bán. Một số đơn vị ghi nhận điều chỉnh nhẹ, giảm 1-2 đồng ở một trong 2 chiều giao dịch.

Giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.929-27.069 đồng/USD, giảm 21 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.