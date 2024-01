Giá vàng tăng trước thềm Tết Nguyên đán, USD "nóng"

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,2-76,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng mỗi chiều so với trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua - bán được duy trì ở 2,5 triệu đồng.

Mức chênh lệch 2,5-3 triệu đồng/lượng giữa mua và bán đã kéo dài hơn 3 tuần qua. Trong khi, tại thời điểm tháng 12/2023, chênh lệch có lúc chỉ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn được niêm yết 62,9-64,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 50.000 đồng/lượng mỗi chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó tại một số "nhà vàng", giá bán vàng nhẫn về dưới mốc 65 triệu đồng/lượng, về quanh mốc 63,73-64,83 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.017 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, chênh lệch với thế giới và vàng trong nước là 16,5 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch vàng miếng 2,5-3 triệu đồng/lượng kéo dài kể từ đầu năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Gary Wagner, nhà phân tích thị trường thuộc trang dự báo giá vàng The Gold Forecast, cho rằng cả vàng và USD đều chịu áp lực giảm khi các nhà đầu tư và người giao dịch đang đợi hai báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ sắp tới.

Thứ nhất là báo cáo về GDP quý IV/2023 của Mỹ, các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn đầu tiên về bức tranh toàn cảnh về tăng trưởng kinh tế khi Bộ Thương mại Mỹ công bố ước tính GDP vào hôm nay (25/1, theo giờ Mỹ).

Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán tăng trưởng GDP quý IV/2023 đạt 1,7%. Đây sẽ là mức tăng trưởng chậm nhất kể từ khi GDP giảm 0,6% vào quý II/2022.

Thứ 6 tới, Bộ Thương mại Mỹ cũng sẽ công bố số liệu tháng 12 của chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Hai báo cáo nêu trên giúp các nhà đầu tư xác định hướng đi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian sắp tới. Kim loại quý này cũng đang chịu áp lực từ việc giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 3.

Giá mua - bán USD tự do vượt 25.000 đồng

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - duy trì ở mức 103,2 điểm, giảm 0,12% so với đầu tuần và tăng 1,81% so với đầu năm.

Tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 24.030 đồng/USD, không thay đổi so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.830 đồng đến 25.231 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá mua - bán là 24.400-24.770 đồng/USD (mua - bán), tăng 65 đồng mỗi chiều so với trước đó. Tại ngân hàng cổ phần, giá là 24.405-24.760 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch tại 25.000-25.100 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi chiều. So với phiên giao dịch đầu năm, giá USD tự do tăng 330 đồng, tương đương mức tăng 1,32%.