Giá vàng lặng sóng, cơ hội kiếm lãi ngắn hạn lùi xa

Giá vàng miếng trầm lắng

Kết thúc ngày 23/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74-76,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng.

Giá vàng miếng 2 tuần trở lại đây "lặng sóng", trái ngược hoàn toàn với diễn biến tăng "nóng" cuối năm ngoái. Trước đó, có những phiên giá vàng tăng tới 3-4 triệu đồng/lượng. Song với đà đi ngang hiện tại, cơ hội kiếm lãi từ vàng đang lùi xa do chênh lệch giá hiện cũng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC ngược chiều vàng miếng, chốt ngày hôm qua giảm 700.000 đồng mỗi lượng, về mức 62,85-64,05 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng hôm nay đạt 2.025 USD/ounce, tăng 5 USD so với mở phiên hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, chênh lệch với thế giới và vàng trong nước là khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng bình ổn (Ảnh: Mạnh Quân).

Kim loại quý quốc tế đang chịu áp lực từ việc giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đợt hạ lãi suất đầu tiên vào tháng 3. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 40% Fed có đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3. Như vậy, khả năng này đã giảm khoảng một nửa, từ mức hơn 80% cách đây một tuần.

Sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD duy trì xu hướng tăng gần đây, tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco Metals, lực bán kỹ thuật và sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng là nguyên nhân khiến nhà đầu tư suy giảm ham thích đối với kim loại quý. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn đang là nhân tố hỗ trợ giá vàng - một tài sản trú ẩn an toàn.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư ở Phố Wall hướng đến số liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2023 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ 5. Số liệu này kỳ vọng sẽ giúp định hình sắc nét hơn triển vọng chính sách tiền tệ của Fed thời gian tới.

USD-Index tăng tiếp

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - duy trì ở mức 103,3 điểm, tăng 0,9% so với đầu năm và hiện ở mức cao nhất trong một tháng.

Tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 24.031 đồng/USD, giảm 6 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% hiện tại, giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động từ 22.829 đồng đến 25.232 đồng. Giá USD tại các ngân hàng được điều chỉnh giảm 15-40 đồng mỗi chiều.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá mua - bán là 24.335-24.705 đồng/USD (mua - bán), tăng 15 đồng mỗi chiều so với trước đó. Tại ngân hàng cổ phần, giá là 24.405-24.710 đồng/USD, tăng 20 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch tại 24.980-25.080 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó. Song nếu tính từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã ghi nhận mức tăng mạnh hơn 400 đồng, tương đương mức tăng 1,6% giai đoạn này.