Giá vàng tăng hơn 3 triệu đồng/lượng sau một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 22/12 đến 28/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch 2 chiều mua và bán ở 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá tăng 3,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Mức cao nhất kim loại quý này thiết lập là mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 24/12.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt tuần bật tăng hơn 54 USD/ounce, neo ở mức 4.534 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng.

Có nhiều nguyên nhân khiến vàng năm nay liên tục tăng mạnh. Chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ đã thay đổi dòng chảy thương mại toàn cầu. Xung đột địa chính trị leo thang ở nhiều nơi, nổi bật là xung đột Nga - Ukraine và căng thẳng Israel - Iran.

Trong những giai đoạn bất ổn, nhà đầu tư thường tìm đến vàng - kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt. Kim loại quý này được kỳ vọng giữ giá trị trong giai đoạn khủng hoảng, lạm phát tăng mạnh hoặc tiền tệ mất giá.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Mặc dù giá vàng hiện tại nhìn chung phản ánh sự đồng thuận kinh tế vĩ mô hiện hành và cho thấy hiệu suất trong phạm vi hẹp, nhưng phân tích của chúng tôi chỉ ra rằng các yếu tố tăng trưởng chậm hơn, chính sách nới lỏng và rủi ro địa chính trị dai dẳng có nhiều khả năng hỗ trợ vàng hơn là làm suy yếu nó”, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa 2026, các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng thấp quanh 4.200 USD một ounce trong quý I/2026, sau đó phục hồi lên trên 4.400 USD vào quý II.

Nếu nhà đầu tư cá nhân tham gia vào làn sóng đa dạng hóa cùng với các ngân hàng Trung ương, giá vàng có thể vượt mốc cơ sở 4.900 USD một ounce vào quý IV/2026.

Goldman Sachs lập luận rằng cuộc đua quyền lực địa chính trị và trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với làn sóng cung cấp năng lượng toàn cầu là những động lực chính đứng sau các nhận định của họ. Song song đó, đà tăng của vàng cũng tiếp diễn theo nhịp quán tính của năm nay, hưởng lợi từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và căng thẳng leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới.

Daan Struyven, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, nhận định giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Ông viện dẫn việc các ngân hàng Trung ương tăng cường mua vào và việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ là những động lực chính.

Tương tự, Bank of America đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.000 USD/ounce, với mức giá vàng trung bình năm 2026 là 4.400 USD/ounce.

"Khung chính sách không chính thống của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách, nợ gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai/dòng vốn chảy vào, cùng với việc thúc đẩy cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở mức khoảng 3%", ông Daan Struyven cho biết.

Daan Struyven nhận định rằng các chính sách của Nhà Trắng sẽ tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách và nợ công gia tăng, chủ trương thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai cũng như dòng vốn chảy vào, đồng thời thúc đẩy xu hướng cắt giảm lãi suất khi lạm phát duy trì quanh mức 3%.