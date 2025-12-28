3 yếu tố tác động giá vàng năm qua, sắp tới giá ra sao?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 22/12 đến 28/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch 2 chiều mua và bán ở 2 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá tăng 3,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Mức cao nhất kim loại quý này thiết lập là mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 24/12.

Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt tuần bật tăng hơn 54 USD/ounce, neo ở mức 4.534 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế đang ở vùng đỉnh lịch sử hơn 4.500 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá tăng khoảng 73%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. So với tuần trước, giá vàng thế giới cũng tăng hơn 194 USD/ounce, tương đương 4,47%.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đà tăng của vàng năm qua được hỗ trợ bởi 3 yếu tố chính: nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền chảy vào các quỹ ETF và môi trường lãi suất thấp sau các đợt cắt giảm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong 3 năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình trước đó nhằm giảm phụ thuộc vào USD và hệ thống tài chính do Mỹ chi phối.

Trong khi đó, Fed đã 3 lần hạ lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng trong năm tới. Môi trường lãi suất thấp, cùng với bất ổn địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Tuần tới, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2026, thị trường vàng đang đứng trước thời điểm chuyển giao quan trọng của năm. Diễn biến giá trong những phiên cuối cùng không chỉ phản ánh tâm lý chốt lời và cơ cấu danh mục của nhà đầu tư, mà còn được xem là “bước đệm” cho xu hướng vàng trong năm mới, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và rủi ro khó lường.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, chuyên gia nêu các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.

Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD/ounce, Morgan Stanley kỳ vọng 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026 trong khi Bank of America và JPMorgan cho rằng vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư chỉ nên phân bổ vàng ở mức hợp lý trong danh mục. Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates, khuyến nghị tỷ trọng nắm giữ vàng không nên vượt quá 15%, coi đây là tài sản mang tính phòng vệ và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư.

WGC cũng cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, lạm phát gia tăng và Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.