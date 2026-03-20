Giá vàng phục hồi, chuyên gia tự tin vào đà tăng dài hạn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 173,1-176,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán. Trước đó, giá vàng miếng đã rớt gần 9 triệu đồng/lượng.

So với vùng đỉnh gần 191 triệu đồng thiết lập vào đầu tháng này, mỗi lượng vàng hiện thấp hơn khoảng 17 triệu, tương đương mức điều chỉnh gần 9%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn khoảng 10%.

Diễn biến tăng giá của vàng xuất hiện cùng chiều với thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới phục hồi 68 USD, đạt mức 4.719 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 26 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trước đó xuất hiện đà giảm bất chấp xung đột Trung Đông vẫn diễn ra. Theo nhận xét của giới chuyên gia, diễn biến này là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra.

Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75% cũng khiến vàng kém hấp dẫn.

Theo nhận định của Ngân hàng UOB và chuyên gia của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn khi USD mạnh lên, song triển vọng của kim loại quý trong trung và dài hạn vẫn tích cực.

Ông Tavi Costa, nhà sáng lập kiêm CEO của Azuria Capital, cho rằng đợt điều chỉnh giảm hiện tại của giá vàng chỉ mang tính ngắn hạn, nằm trong xu hướng tăng dài hạn lớn hơn. Dù kim loại quý này đang chịu áp lực từ điều kiện thanh khoản thắt chặt và kỳ vọng lãi suất biến động, nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Theo ông Costa, động lực cốt lõi chi phối xu hướng dài hạn của vàng không nằm ở tâm lý thị trường ngắn hạn, mà ở tính thiếu bền vững của nợ toàn cầu. Các chính phủ, đặc biệt là Mỹ, đang đối mặt với chi phí lãi vay gia tăng, qua đó thu hẹp dư địa chi tiêu cho các lĩnh vực khác.

Từ đó, ông dự báo các nhà hoạch định chính sách có thể ưu tiên hạ lãi suất, bất chấp diễn biến lạm phát hay các tín hiệu kinh tế truyền thống, nhằm giảm áp lực nợ. Theo ông, sự điều chỉnh chính sách này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá vàng trong thời gian tới.