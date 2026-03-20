Trong khi giá vàng “rơi tự do”, bạc bất ngờ tăng gần 5 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/3, giá bạc trong nước bất ngờ đảo chiều sau phiên giảm sâu trước đó cùng xu hướng đi xuống của giá vàng. Đáng chú ý, giá bạc thỏi sáng nay tăng tới 4,6 triệu đồng/kg.

Hiện các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bạc miếng quanh mức 2,8-3 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi được giao dịch ở ngưỡng 74,43-76,72 triệu đồng/kg.

So với cuối phiên hôm qua, giá bạc miếng tăng 168.000-173.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, còn bạc thỏi ghi nhận mức tăng mạnh 4,5-4,6 triệu đồng/kg.

Diễn biến này đánh dấu việc giá bạc trong nước chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 8 phiên liên tiếp. Trái ngược, giá vàng vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống, hiện lùi về quanh mức 174 triệu đồng/lượng.

Giá bạc bất ngờ tăng trong phiên 20/3 (Ảnh: Tri Túc).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 74,33 USD/ounce, tăng 1,52 USD/ounce so với phiên liền trước. Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng gần 3,2 USD/ounce, lên 74,41 USD/ounce.

Trao đổi trên Kitco News, ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis, nhận định biến động hiện tại của thị trường kim loại quý chỉ là một đợt “giảm đòn bẩy” mang tính tạm thời, xuất hiện ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Theo ông, trong khi thị trường tài chính phản ứng mạnh với các cú sốc ngắn hạn, nền kinh tế thực mới chỉ bắt đầu bước vào chu kỳ tăng giá quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, xu hướng ưu tiên nắm giữ tài sản hữu hình ngày càng rõ nét, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương có thể buộc phải nới lỏng mục tiêu kiểm soát lạm phát nhằm tránh nguy cơ suy giảm kinh tế sâu rộng.

Về dài hạn, vị chuyên gia cho rằng các ngân hàng trung ương nhiều khả năng chấp nhận duy trì lạm phát ở mức cao để xử lý áp lực nợ công lớn tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Khi sức mua của tiền pháp định suy yếu, dòng vốn sẽ có xu hướng quay trở lại các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Ông cũng lưu ý, khác với giai đoạn trước khi lạm phát thấp và còn dư địa giảm lãi suất, bối cảnh hiện nay đã thay đổi khi chi phí gia tăng trong khi tăng trưởng chậm lại, buộc các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên mục tiêu tăng trưởng và chấp nhận lạm phát vượt ngưỡng mục tiêu 2%.

Trên cơ sở đó, ông Gijsels dự báo giá bạc có thể tiến tới mốc 200 USD/ounce trong vài năm tới.