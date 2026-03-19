Giá vàng thế giới rơi mạnh về vùng 4.500 USD/ounce, nhà đầu tư tháo chạy

Đà lao dốc của giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tối 19/3, giá vàng thế giới giảm sâu 270 USD/ounce, lùi về quanh mốc 4.500 USD/ounce.

Cùng với đà lao dốc của giá vàng, thanh khoản thị trường tăng vọt, phản ánh xu hướng "bán tháo" mạnh khi nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi một trong những tài sản từng tăng nóng nhất từ đầu năm. So với đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce được thiết lập vài tháng trước, giá vàng hiện đã “bốc hơi” hơn 1.100 USD/ounce.

Ông Paul Surguy, Giám đốc điều hành kiêm phụ trách quản lý đầu tư và tư vấn tại Kingswood Group, cho rằng vàng đã “hưởng lợi từ giai đoạn tăng trưởng thuận lợi kéo dài”, nhưng bối cảnh thị trường hiện tại có thể đang khiến nhà đầu tư cân nhắc lại tỷ trọng nắm giữ kim loại quý này.

Theo ông, thị trường toàn cầu đã trải qua làn sóng bán tháo trên diện rộng khi nhà đầu tư ưu tiên thanh lý những tài sản có tính thanh khoản cao. “Có thể chúng ta đang bước sang giai đoạn tiếp theo của quá trình này, khi các tài sản trú ẩn an toàn cũng bị bán ra để tạo nguồn vốn cho việc mua vào những tài sản đã phản ứng quá mức trước các diễn biến gần đây”, ông nhận định với CNBC.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho rằng vàng từng được các tổ chức nắm giữ mạnh nhờ vai trò phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ trong suốt năm qua. Tuy nhiên, nền tảng hỗ trợ xu hướng này đang dần suy yếu.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh (Ảnh: Trading view).

Theo các chuyên gia của Kitco, giá vàng giao ngay lao dốc mạnh sau khi báo cáo khảo sát sản xuất tháng của Fed Philadelphia công bố kết quả tích cực vượt kỳ vọng.

Cụ thể, chỉ số triển vọng kinh doanh sản xuất tháng 3 đạt 18,1 điểm, tăng so với mức 16,3 điểm của tháng trước và cao hơn đáng kể so với dự báo 10 điểm của giới phân tích.

Báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất tại khu vực vẫn duy trì đà mở rộng, với các chỉ số về sản lượng, đơn hàng mới và xuất khẩu đều ghi nhận tín hiệu khả quan. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong 6 tháng tới.

Bên cạnh đó, dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/3 chỉ ở mức 205.000 đơn, thấp hơn dự báo 215.000 đơn và giảm so với mức 213.000 đơn của tuần trước.

Những số liệu này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức tăng trưởng tốt bất chấp các biến động gần đây, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, vàng - tài sản không mang lại lợi suất - trở nên kém hấp dẫn khi dòng tiền có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời tốt hơn.

Ngoài ra, đà tăng của đồng USD cùng lập trường chính sách cứng rắn từ Fed cũng gây thêm áp lực lên giá vàng. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Cùng lúc, thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu, trong khi giá dầu vượt 110 USD/thùng do căng thẳng Trung Đông leo thang, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường.

Hiện các ngân hàng trung ương lớn như Mỹ và Canada đều phát tín hiệu duy trì lập trường “cứng rắn” khi giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh vì xung đột liên quan đến Iran khiến triển vọng lạm phát trở nên khó lường. Hai cơ quan này cũng cảnh báo chi phí năng lượng leo thang có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao lâu hơn.