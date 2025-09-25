Giá vàng miếng trong nước cao hơn thế giới

Tại các thương hiệu lớn, giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn ổn định, dao động 128,8-129,3 triệu đồng/lượng chiều mua, 128,8-132,3 triệu đồng/lượng chiều bán, tùy thương hiệu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm 4 USD/ounce so với rạng sáng qua, hiện được giao dịch quanh ngưỡng 3.736 USD/ounce. Giá này đang tương đương khoảng 119,1 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì sát mức kỷ lục gần đây sau khi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng, lạm phát và lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã đạt mức kỷ lục 3.791,1 USD/ounce vào thứ ba và vẫn duy trì gần mức này sau đà tăng mạnh suốt tuần qua.

Theo các nhà phân tích, giá vàng có thể sẽ tiếp tục củng cố trên mốc 3.750 USD/ounce trong ngắn hạn, có khả năng thiết lập ngưỡng kháng cự mới quanh 3.900 USD/ounce.

Đồng USD khởi sắc

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.186 đồng.

Tại các ngân hàng lớn, tỷ giá USD là 26.195-26.445 đồng/USD, giảm 3 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Còn chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,6%, hiện ở mức 97,85.

Theo Reuters, đồng USD tăng giá so với yên Nhật Bản, franc Thụy Sĩ và euro trong phiên thứ 4, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra quan điểm thận trọng về khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách, trong khi đồng USD New Zealand giảm sau khi nước này bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới.

Đồng USD tăng 0,46% lên 0,795 so với franc Thụy Sĩ, chuẩn bị chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp.