Giá thu mua vàng miếng tăng 3 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng ghi nhận tuần tăng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 15/9 đến 20/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu tuần, kim loại quý được niêm yết tại 128-131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá chiều mua tăng 3 triệu đồng còn giá chiều bán tăng 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng với biên độ tương tự, chốt tuần tại 126,8-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuần trước, sau hàng loạt chỉ đạo “nóng” liên quan đến thị trường vàng, giá thu mua vàng miếng giảm 5,7 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm 4,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó vàng nhẫn giảm 2,7 triệu đồng ở chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tuần này đồng loạt tăng cùng chiều diễn biến thị trường quốc tế.

Hôm thứ 4 (18/9), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%), song đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ lạm phát dai dẳng, khiến thị trường nghi ngờ về tốc độ nới lỏng chính sách trong thời gian tới. Ngay sau quyết định này, giá vàng giao ngay đã lập kỷ lục mới ở 3.707,4 USD/ounce, trước khi giảm về 3.683 USD/ounce để chốt tuần.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng SJC được bày bán tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Nhà phân tích Kyle Rodda của sàn môi giới tài chính trực tuyến Capital.com cho rằng tâm lý thị trường vẫn tích cực nhưng đã dịu bớt, trong khi Fed chưa đưa ra định hướng đủ ôn hòa để vàng tiếp tục tăng. Ông cho rằng dự báo còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là tín hiệu tích cực, song việc chỉ dự kiến một lần cắt giảm trong năm 2026 - vượt kỳ vọng của thị trường - đã khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD đi lên.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo xác suất để Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) tại cuộc họp tháng 10 lên tới 92%. Lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời.

Theo giới phân tích, sự phục hồi của giá vàng thời gian vừa rồi được thúc đẩy bởi lực mua mạnh từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những kết quả đạt được sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường vàng trong ngắn hạn.

Tỷ giá trung tâm giảm liên tục

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 ngay sau quyết định lãi suất của Fed, nhưng hiện tăng lên quanh mức 97,65 điểm. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc tuần này được Ngân hàng Nhà nước giảm 12 đồng, niêm yết tại mức 25.186 đồng/USD, ghi nhận phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927-26.445 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977-26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD.