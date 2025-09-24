Giá vàng miếng tăng vọt lên 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 133-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, mặt hàng này được điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 3.778 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí tương đương 118,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đang ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Đồng USD tiếp tục giảm giá, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đáng nói, đà tăng giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kyle Rodda, chuyên gia phân tích của đơn vị chuyên về giao dịch Capital.com, nhận định: “Động lực chính của đà tăng đến từ kỳ vọng chính sách tiền tệ, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất và rủi ro lạm phát”.

Trong khi đó, Kelvin Wong, chuyên gia cấp cao của đơn vị chuyên về dịch vụ tài chính OANDA, cho rằng xu hướng tăng vẫn vững nhưng có thể xuất hiện điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý về bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sắp tới cũng như báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - sẽ công bố vào ngày 27/9.

Thị trường dự báo khả năng Fed giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 lên tới 90% và có 75% khả năng tiếp tục cắt giảm trong tháng 12, theo công cụ CME FedWatch Tool.

Ngoài ra, dòng vốn trú ẩn an toàn còn được củng cố bởi rủi ro địa chính trị kéo dài, bao gồm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lo ngại tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương…

Tỷ giá trung tâm giảm liên tục

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 97,2 điểm, giảm 0,12% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết phiên hôm qua được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 3 đồng, niêm yết tại mức 25.189 đồng/USD sau 10 phiên giảm liên tiếp. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.930-26.445 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng tăng tương ứng lên 23.980-26.398 đồng/USD (mua - bán).

Tại các ngân hàng, giá bán USD giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.448 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.490-26.590 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng mỗi chiều.