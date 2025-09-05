Giá vàng miếng lập kỷ lục mới 134,4 triệu đồng/lượng

Vàng miếng lên cao chưa từng có

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Mức kỷ lục mới của mặt hàng này. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.Giá vàng nhẫn sáng nay cũng thiết lập kỷ lục mới, niêm yết tại 126,7-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng 500.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua và bán ra.

Giá vàng tăng kéo nhu cầu mua vàng trong nước tăng lên. Song theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc mua vàng không dễ. Nhiều cửa hàng thông báo đã hết vàng miếng và nhẫn trơn khiến nhiều khách hàng đã đến tiệm phải ra về tay không. Lượng người mua vẫn nhiều hơn lượng người muốn bán.

Mặt hàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng trong nước đi lên theo diễn biến giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng trong phiên giao dịch hôm qua có lúc lên sát 3.580 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay, do nhu cầu trú ẩn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 9.

Tuy nhiên, kim loại quý đã quay đầu giảm. Theo đó, giá vàng hôm nay ở quanh 3.543 USD/ounce, giảm 15 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá kim loại quý này tương đương khoảng 113 triệu đồng/lượng.

Brian Lan, Giám đốc tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại quý GoldSilver Central, nhận định: "Thị trường đang bán chốt lời, nhưng vàng vẫn trong xu hướng tăng. Kỳ vọng Fed giảm lãi suất và lo ngại khả năng hoạt động độc lập của cơ quan này vẫn sẽ duy trì nhu cầu trú ẩn".

Nhà đầu tư hiện chờ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo việc làm công bố cuối tuần này.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller lặp lại lời kêu gọi giảm lãi suất tháng này. Ông khẳng định tốc độ giảm lãi sau cuộc họp tháng 9 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của nền kinh tế.

Thống đốc Fed Lisa Cook tuần này cũng tiếp tục phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi nhiệm bà. "Lo ngại về tính độc lập của Fed đang làm xói mòn niềm tin vào các tài sản của Mỹ, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng", các nhà phân tích tại đơn vị chuyên đầu tư lĩnh vực kim loại quý Heraeus Metals cho biết.

Peter Grant, chiến lược gia kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại Zaner Metals, cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng. Trong ngắn đến trung hạn, giá có thể lên 3.600-3.800 USD/ounce. "Biểu đồ kỹ thuật cho thấy vàng có thể chạm 4.000 USD/ounce vào cuối quý I năm sau", vị này dự báo.

Giá USD tự do tiếp tục tăng

Phiên giao dịch ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.248 đồng, giữ nguyên so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.986-26.510 đồng.

Ngân hàng lớn tiếp tục niêm yết giá USD tại 26.190-26.510 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.150-26.510 đồng (mua - bán). Các đơn vị đều niêm yết giá USD ở mức kịch trần.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.800-26.900 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua. Đây cũng là mức kỷ lục của USD “chợ đen”.