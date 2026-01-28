Giá vàng miếng tăng mạnh, vượt 180 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 178,1-180,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán tăng từ 2 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/lượng. Đây tiếp tục là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 175,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Trước đó, mức kỷ lục của vàng miếng là 176-178 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập ngày 26/1.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 5.080 USD/ounce, tăng 73 USD so với trước đó và liên tục thiết lập kỷ lục mới. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 164 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, giá vàng tăng tiếp tục được đẩy nhanh hơn sau những lời đe dọa áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua. Chỉ vài ngày sau khi gây áp lực tương tự lên một số đồng minh châu Âu phản đối tuyên bố chủ quyền của Mỹ đối với Greenland trước khi nhượng bộ, ông Donald Trump hôm thứ 7 tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada vào Mỹ nếu Ottawa và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, những thay đổi chính sách liên tục của chính quyền Mỹ cũng đang tạo ra một bầu không khí bất ổn tại Mỹ, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng khỏi đồng USD và trái phiếu Chính phủ, vốn thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cạnh tranh với vàng.

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ lớn hiện giao dịch quanh 96,2 điểm - vùng giá thấp nhất 4 năm trở lại đây.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Trong năm ngoái, giá vàng đã tăng tới 64% và tăng hơn 16% từ đầu năm nay, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng Trung ương.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã kéo dài chuỗi mua vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp, cùng với dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF càng khiến giá kim loại quý tăng mạnh.

John Plassard, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Ngân hàng tư nhân Cité Gestion cho rằng, sự tăng vọt ngoạn mục của vàng không chỉ xuất phát từ sự gia tăng bất ổn địa chính trị mà còn bởi hiện tượng "phi USD hóa" ở nhiều nền kinh tế và kỳ vọng về lãi suất thấp hơn của Mỹ.

Diễn biến tăng vọt của vàng và bạc hiện nay không chỉ phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn ngắn hạn, mà còn cho thấy kỳ vọng của thị trường về một giai đoạn bất ổn kéo dài, cùng nguy cơ suy yếu của hệ thống tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng vẫn chưa dừng lại. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định việc giá vàng vượt mốc 6.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo dự báo của ông, trong năm nay, giá vàng có thể đạt đỉnh 6.400 USD/ounce và duy trì mức giá trung bình khoảng 5.375 USD/ounce.

Những lo ngại dai dẳng về việc thị trường cổ phiếu có thể bị định giá quá cao nhiều khả năng sẽ thúc đẩy dòng tiền đa dạng hóa danh mục chảy vào vàng.

Philip Newman, Giám đốc đơn vị chuyên về giao dịch Metals Focus, cho biết: “Dự báo hiện tại cho thấy vàng có thể đạt đỉnh khoảng 5.500 USD/ounce vào cuối năm nay. Những đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện khi nhà đầu tư chốt lời, nhưng chúng tôi tin rằng mỗi nhịp giảm sẽ nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua mạnh”.