Thêm loạt thương hiệu thời trang Việt tuyên bố đóng cửa

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, loạt thương hiệu thời trang Việt từng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường bất ngờ nói lời chia tay. Quyết định đóng cửa của nhiều thương hiệu thời trang Việt phản ánh cuộc đua khắc nghiệt của thị trường thời trang nội địa.

Chẳng hạn, mới đây, L.II.N Clothing, một thương hiệu thời trang có hơn 1,4 triệu người theo dõi vừa thông báo đóng cửa vĩnh viễn thương hiệu sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang nữ.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, sau thời gian dài cân nhắc, thương hiệu quyết định dừng kinh doanh mảng thời trang, không phải vì "hết đam mê" mà do thực tế thị trường đã thay đổi.

Đại diện thương hiệu này cho rằng việc tiếp tục duy trì một mô hình không còn hiệu quả sẽ khó tạo ra giá trị dài hạn, do đó lựa chọn đóng cửa thay vì kéo dài trong tình trạng kém bền vững.

Trước đó, thương hiệu thời trang nữ Her25 ở Hà Nội cũng chính thức đăng tải thông báo khép lại hành trình 12 năm hoạt động. Phía dưới phần bình luận, nhiều khách hàng thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định dừng hoạt động của thương hiệu này.

Thực tế, không chỉ gần đây mà từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt nhãn hàng thời trang Việt lần lượt quyết định dừng cuộc chơi như thương hiệu Lép (Hà Nội) ngừng hoạt động sau 8 năm, Casta đóng cửa 22 cửa hàng sau 13 năm, đến thương hiệu Edini (TPHCM) dừng mảng thời trang thường ngày sau 12 năm.

Thương hiệu thời trang nữ Her25 thông báo khép lại hành trình 12 năm hoạt động từ 2014 đến 2026 (Ảnh: Her25).

Hay thương hiệu giày MỘT, cùng 2 nhãn hàng thời trang The Peachy và Hnoss cũng lần lượt đóng cửa. Điểm chung mà các nhãn hàng thừa nhận là không thể theo kịp tốc độ thay đổi, cũng như cuộc đua "giá rẻ kịch sàn" ngày càng gay gắt.

Chia sẻ về cách vượt "bão" thời trang giá rẻ, Hoàng Châu, nhà sáng lập Chautfifth cho rằng yếu tố then chốt là "value for money", tức tạo ra giá trị thực xứng đáng với số tiền khách hàng bỏ ra.

Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, thương hiệu này chọn chiến lược giữ mẫu bán chạy và nâng cấp thiết kế cũ, tinh chỉnh chất liệu, màu sắc để vừa bắt kịp thị hiếu, vừa tối ưu chi phí. Song song đó, Chautfifth phân bổ đa kênh bán hàng nhằm giảm rủi ro, tránh phụ thuộc vào một nền tảng.

Nhà sáng lập Chautfifth nhấn mạnh, chất lượng là tiêu chuẩn tối thiểu; để giữ chân khách hàng, thương hiệu phải đáp ứng thêm các yêu cầu về độ bền, tính ứng dụng và câu chuyện thương hiệu, không chỉ dừng lại ở yếu tố "đẹp".

Theo ông Lê Hoài Việt, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM, sức tiêu thụ của người Việt không thấp nhưng ngày càng có sự chọn lọc, khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền cho giá trị sống thay vì mua theo số lượng.

Ông cho rằng, để chinh phục khách hàng, thương hiệu nội địa không thể chỉ dựa vào thiết kế hay chất liệu, mà cần năng lực vận hành bài bản, chiến lược tài chính bền vững và định vị rõ ràng. Những thương hiệu thiếu bản sắc dễ rơi vào bão hòa và "biến mất" giữa cạnh tranh khốc liệt.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ thương mại điện tử đang tạo thêm áp lực cho mô hình thời trang truyền thống. Theo vị chuyên gia, thị trường Việt Nam tuy nhiều tiềm năng nhưng chỉ những thương hiệu đủ sức bền, phát triển linh hoạt và đầu tư dài hạn mới có thể tồn tại.