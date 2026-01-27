Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất: Loạt động thái đáng chú ý của FLC

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC làm ăn ra sao?

Sau thời gian dài vắng bóng, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - mới đây đã xuất hiện trong buổi làm việc giữa FLC và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại sự kiện này, ông Quyết tham dự với tư cách là nhà sáng lập của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Sự trở lại của nhà sáng lập FLC diễn ra trong bối cảnh tập đoàn đang cho thấy nhiều chuyển động mới trên thị trường, nổi bật là việc tái khởi động hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn từng bị đình trệ.

Trước đó, biến cố pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết từ năm 2022 đã tác động lớn tới toàn bộ hệ sinh thái FLC. Hoạt động quản trị bị gián đoạn, nhiều kế hoạch kinh doanh buộc phải tạm dừng hoặc kéo dài tiến độ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 là dữ liệu công khai gần nhất của FLC trước khi dòng thông tin tài chính bị gián đoạn. Tại thời điểm này, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 36.200 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các dự án bất động sản, chi phí xây dựng dở dang và các khoản phải thu.

Ngược lại, tổng nợ phải trả lên tới gần 28.300 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng 9 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận khoản lỗ gần 1.900 tỷ đồng.

Tình trạng thua lỗ kéo dài buộc doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động. Tại các kỳ ĐHĐCĐ bất thường giai đoạn 2023-2024, ban lãnh đạo cho biết tổng tài sản thực tế đã giảm mạnh, ước còn hơn 20.000 tỷ đồng.

Nhân sự thường trực bị cắt giảm khoảng 60%, nhiều dự án phải giãn tiến độ, chuyển nhượng một phần hoặc tạm dừng triển khai nhằm giảm áp lực dòng tiền.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC (Ảnh: FLC).

Hệ sinh thái tăng vốn hàng nghìn tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC liên tiếp đối diện các biện pháp xử lý do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, cổ phiếu này chuyển sang UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Đến cuối năm 2025, FLC chính thức rút khỏi UPCoM, khép lại hơn 10 năm hiện diện trên thị trường chứng khoán.

Tại văn bản giải trình gần nhất, Tập đoàn thông tin đã và đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán nhằm hoàn thiện báo cáo tài chính. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Theo đó, Tập đoàn chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Việc rời sàn làm suy giảm đáng kể khả năng huy động vốn của FLC trong bối cảnh áp lực nợ và chi phí tài chính vẫn còn lớn.

Tuy vậy, kể từ giữa năm 2025, FLC cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên quan đã đồng loạt tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy quản trị, xử lý các tồn đọng và xây dựng lại lộ trình phát triển trung hạn.

Trong năm qua, FLC cũng điều chỉnh vốn điều lệ nhằm tăng cường nguồn lực tài chính. Cuối năm 2025, vốn điều lệ của tập đoàn được nâng từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, bổ sung thêm 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân trong nước.

Một số doanh nghiệp thành viên như Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng, lên 6.076 tỷ đồng.

Song song với tái cấu trúc tài chính, FLC đang từng bước khởi động lại các dự án bất động sản từng "đóng băng". Tại Thanh Hóa, FLC đề xuất nghiên cứu và triển khai lại Khu đô thị Hoàng Long trên diện tích hơn 286ha bị bỏ hoang nhiều năm. Tại Gia Lai, sân golf Đak Đoa quy mô gần 172ha được chấp thuận khởi động trở lại, cùng dự án tổ hợp khách sạn - nhà phố thương mại FLC Hilltop.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, năm 2025, lợi nhuận sau thuế của mảng kinh doanh bất động sản ước tính đạt khoảng 635 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Một động thái đáng chú ý khác là việc FLC tiếp quản trở lại Bamboo Airways sau giai đoạn hãng hàng không này tách khỏi hệ sinh thái tập đoàn. Theo định hướng mới, FLC sẽ xây dựng kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước quay lại lĩnh vực hàng không.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2025, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết cổ phiếu FLC có thể được xem xét giao dịch trở lại trên UPCoM sớm nhất vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất và công bố đầy đủ các báo cáo tài chính còn thiếu.