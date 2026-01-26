Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Tập đoàn FLC cho biết doanh nghiệp này và hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam khẳng định Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường Việt Nam trong những lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh và nhiều tiềm năng bổ trợ như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không, dịch vụ chất lượng cao…

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam (Ảnh: FLC).

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 95 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hàn Quốc cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam.

Song song với các hoạt động kết nối quốc tế, tập đoàn đang thúc đẩy tái khởi động loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai và Quảng Ninh. Doanh nghiệp hiện có hơn 50 dự án đang được triển khai và nghiên cứu trên cả nước.

Tập đoàn FLC gần đây ghi nhận một số chuyển động đáng chú ý sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại thương trường, sau thời gian thi hành án. Tập đoàn này công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, đưa tổng vốn lên gần 8.600 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng.