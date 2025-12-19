Giá vàng miếng tăng 800.000 đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,4-156,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, mặt hàng này tăng 800.000 đồng/lượng. Trước đó, có thời điểm vàng miếng đạt kỷ lục 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trước khi giảm mạnh và phục hồi về mức hiện tại.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới hiện tại ở mức 4.335 USD/ounce, tăng 24 USD so với trước đó và lấy lại ngưỡng kháng cự 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng bật tăng sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất tại Mỹ được công bố. Kinh tế Mỹ tạo thêm 64.000 việc làm trong tháng 11, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất 4 năm, lên 4,6%. Số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm tiếp lãi suất và giúp nhà đầu tư tăng tâm lý muốn nắm giữ kim loại quý.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc Đầu tư của quỹ Northlight Asset Management, cho biết dữ liệu lạm phát tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Tất nhiên, đây chỉ là dữ liệu của một tháng và có thể sẽ còn biến động trong các tháng tới.

Tuy vậy, nỗi lo lớn nhất của các quan chức Fed - những người còn dè dặt với việc tiếp tục hạ lãi suất - là nguy cơ lạm phát kéo dài và khó giảm nếu chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng. Song đến thời điểm hiện nay, lo ngại này dường như đã không còn rõ rệt.

“Trong khi năm tới chắc chắn sẽ mang đến những thách thức mới, thì từ nay đến cuối năm, vẫn còn dư địa để thị trường tăng cao hơn khi lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng, GDP tăng trưởng và lạm phát (ít nhất là hiện tại) vẫn được kiểm soát”, ông Chris Zaccarelli nói thêm.

Chuyên gia tài chính Jamie Cox, cho rằng hiện không còn lý do để duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. “Cú hích lạm phát từ thuế quan đã qua rồi, vì vậy con đường để Fed tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 1 giờ đã rõ ràng”, ông nói.

Năm nay đánh dấu một trong những giai đoạn tăng giá mạnh mẽ nhất của thị trường vàng. Kim loại quý này đã phá kỷ lục đến gần 50 lần, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị lan rộng, chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed và nhu cầu trú ẩn toàn cầu.

USD tự do giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giao dịch quanh mốc 89,29 điểm. So với phiên trước đó, chỉ số này giảm 0,7 điểm (tương đương 0,11%) và đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Kết thúc ngày 18/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.151 đồng, tăng 5 đồng so với chốt phiên liền trước đó. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá sàn là 23.893 đồng/USD, còn tỷ giá trần là 26.408 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán đồng USD được niêm yết ở mức 26.098-26.408 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch tại 26.850-26.950 đồng/USD (mua - bán), giảm 50 đồng mỗi chiều.