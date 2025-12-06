Giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng, tiến về đỉnh cũ

Chốt phiên 5/12, giá vàng miếng SJC đang được các thương hiệu lớn niêm yết tại mức 153 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, đang được niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều). Có thương hiệu bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ở quanh ngưỡng 4.199,3 USD/ounce. Hiện, vàng thế giới tương đương 134,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng 209,3 USD/ounce, tương đương tăng đến 5,25% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) thể hiện các ngân hàng trung ương đã mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có khối lượng mua cao nhất từ đầu năm.

Lực mua chủ yếu đến từ một nhóm nhỏ các ngân hàng đã liên tục tích lũy vàng trong suốt năm qua. Nhiều quốc gia quay lại gom vàng, trong khi các nước mới nổi tiếp tục xem vàng như tài sản chiến lược trong bối cảnh bất ổn kinh tế thế giới gia tăng.

Theo chuyên gia Krishan Gopaul của WGC, tốc độ giảm mua so với các năm trước có thể xuất phát từ giá vàng cao, nhưng động lực chính vẫn mang tính chiến lược, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro vĩ mô.

Theo khảo sát thường niên của WGC, 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều này cho thấy vàng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược quản lý tài sản dự trữ quốc gia.