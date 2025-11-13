Giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh, một đêm tăng gần 100 USD/ounce

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với giá đóng cửa phiên ngày 11/11.

Mức đỉnh vàng miếng được ghi nhận là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên ngày 21/10. Như vậy, so với mức kỷ lục, giá vàng đã giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Nếu khách hàng mua vàng ở mức 154,6 triệu đồng/lượng thì nay các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 149,5 triệu đồng/lượng, tức lỗ 5,1 triệu đồng mỗi lượng.

Phiên hôm qua, giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm về 4.108 USD/ounce. Tuy nhiên, sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng mạnh.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Kim loại quý hiện giao dịch tại 4.199 USD/ounce, tăng 91 USD/ounce so với trước đó. Mức kỷ lục kim loại này ghi nhận là trên 4.360 USD/ounce thiết lập vào tháng trước.

Tim Hayes, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu của đơn vị chuyên về nghiên cứu Ned Davis Research, cho rằng động lực tăng giá hiện tại cùng với độ biến động cao cho thấy đợt điều chỉnh ngắn hạn trước đó đã kết thúc. Ông nhận định đây là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư trước khi vàng hướng tới các mức giá kỷ lục mới.

Vị này nhấn mạnh môi trường vĩ mô hỗ trợ vàng vẫn ổn định như trước đợt bán tháo. Ông cho biết các chỉ số biến động vàng đang ở mức cao, và trong 2 năm qua, khi chỉ số này tăng, vàng thường có mức tăng 2 chữ số mỗi năm.

Một yếu tố đáng lo ngại hiện nay với vàng là đà tăng của đồng USD. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn chịu sức ép trong dài hạn do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế khác, cùng với tâm lý quá lạc quan của thị trường. Hiện giới đầu tư vẫn dự đoán khoảng 60% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới - yếu tố đang giúp giá vàng duy trì xu hướng đi lên.

Chuyên gia cũng cảnh báo về rủi ro từ lợi suất thực tế cao (tức lợi suất trái phiếu trừ đi tỷ lệ lạm phát). Nếu lợi suất thực vượt 3,5%, đây sẽ là tín hiệu bất lợi cho vàng. Tuy nhiên, xét về dài hạn, các mô hình dự báo vẫn cho thấy xu hướng tăng giá. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sự chuyển dịch mô hình kỹ thuật từ ngắn hạn mang tính “bearish” (tức bi quan, dự báo giá giảm) sang “bullish” (tức lạc quan, dự báo giá tăng) để xác nhận đà đi lên của vàng.

"Một số dữ liệu kém lạc quan tuần trước khiến thị trường nghiêng về khả năng Fed nới lỏng. Chúng ta có thể trông chờ một đợt giảm lãi suất nữa cuối năm nay", Peter Grant, Phó giám đốc tại đơn vị chuyên về giao dịch kim loại Zaner Metals, nhận định. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời kỳ bất ổn kinh tế.

Peter Grant dự báo kim loại quý dao động 4.200-4.300 USD/ounce cuối năm nay. Mốc 5.000 USD/ounce cũng là khả thi trong quý đầu năm sau.

Thống đốc Fed Stephen Miran hôm đầu tuần cho biết mức cắt giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) sẽ là hợp lý cho kỳ họp tháng 12, do lạm phát đang hạ nhiệt trong khi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng.

Ngân hàng UBS nhận định, nhu cầu vàng năm nay và năm tới được dự báo sẽ đạt mức mạnh nhất kể từ năm 2011. “Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào của rủi ro chính trị và thị trường tài chính đều có thể đẩy giá vàng lên mục tiêu 4.700 USD/ounce”, UBS phân tích.

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ vàng đang nhắm đến mục tiêu đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce để xác nhận đà tăng. Với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật hội tụ, vàng dường như sẵn sàng cho một đợt tăng trưởng mới trong những tuần tới.