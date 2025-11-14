Giá vàng miếng quay đầu giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,1-153,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức cao nhất 3 tuần qua của mặt hàng này. Trong phiên hôm qua, vàng miếng tăng 3 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mức đỉnh của vàng miếng được ghi nhận vào ngày 21/10, ở ngưỡng 153,6-154,6 triệu đồng/lượng. So với kỷ lục này, giá mua đang thấp hơn 1,1 triệu đồng còn giá bán chỉ thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới dao động lên xuống trong 2 phiên gần nhất nhưng vẫn trong xu hướng đi lên từ đầu tuần. Giá vàng giao ngay hiện tại ở mức 4.149 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí mỗi lượng hiện tương đương 134 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới hiện dao động quanh 20-20,5 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo giới phân tích, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất trong thời gian tới đã thúc đẩy cả thị trường vàng và chứng khoán tăng cao. Chưa hết, kỳ vọng lạm phát đi lên cũng tiếp tục thúc đẩy kênh trú ẩn an toàn này tăng giá.

Trong lịch sử, giá vàng thường gặp bất lợi khi thị trường chứng khoán tăng mạnh. Tuy nhiên một số chuyên gia nhận định, tình hình lần này có thể khác, khi nhà đầu tư đang coi vàng là công cụ đa dạng hóa danh mục để phòng ngừa rủi ro từ cổ phiếu. Ngoài ra, giới phân tích cũng cho biết, nhà đầu tư đang dần tránh xa trái phiếu chính phủ Mỹ trong vai trò là tài sản phòng hộ, do mức nợ công của Mỹ tăng cao.

Thời gian tới, vàng có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố khác, trong đó có căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số nơi trên thế giới, bao gồm cả châu Á. Bên cạnh đó, vụ kiện của Tòa án Tối cao Mỹ về Thống đốc Fed Lisa Cook có thể thúc đẩy đợt tăng giá vàng mới.

Trên Kitco, chuyên gia O'Connell đến từ StoneX cho rằng, nỗi lo sợ rằng Fed sẽ mất đi tính độc lập là một yếu tố quan trọng khiến giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục và sự kiện liên quan đến Thống đốc Fed Lisa Cook có thể khiến giá vàng tăng thêm tới 500 USD/ounce.