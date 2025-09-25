Giá vàng miếng giảm, có thương hiệu giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Sau khi sau khi tăng 100.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng trong nước đang điều chỉnh mạnh.

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn mở cửa ngày 25/9 niêm yết giá vàng miếng SJC tại 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng mỗi chiều. Thậm chí, có thương hiệu guảm hơn 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở ngưỡng 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với phiên 24/9.

Đà giảm của giá vàng trong nước cùng chiều với giá vàng thế giới. Hiện, giá vàng thế giới giảm nhẹ khi nhà đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, với kỳ vọng định hướng chính sách tiền tệ của Fed sẽ tác động trực tiếp đến triển vọng giá kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 28 USD, tương ứng giảm 0,74% xuống mức 3.736,2 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá tiếp tục giảm nhẹ 3,7 USD xuống 3.732,5 USD/ounce.

Đồng USD khởi sắc

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.186 đồng.

Tại các ngân hàng lớn, tỷ giá USD là 26.195-26.445 đồng/USD, giảm 3 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Còn chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,6%, hiện ở mức 97,85.

Theo Reuters, đồng USD tăng giá so với yên Nhật Bản, franc Thụy Sĩ và euro trong phiên thứ 4, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra quan điểm thận trọng về khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách, trong khi đồng USD New Zealand giảm sau khi nước này bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới.

Đồng USD tăng 0,46% lên 0,795 so với franc Thụy Sĩ, chuẩn bị chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp.