Vàng biến động mạnh, người mua vàng lỗ 5,6 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 10/11 đến 15/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước khi đóng cửa tuần, kim loại quý giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước đó. Chênh lệch mua - bán được duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa rồi, có thời điểm kim loại quý tăng mạnh, lên 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ còn cách 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với mức đỉnh lịch sử từng thiết lập vào phiên 21/10. Tuy nhiên, kim loại nhanh chóng giảm giá. So với mức kỷ lục, giá hiện tại thấp hơn 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Nếu khách hàng mua vàng miếng ở vùng giá đỉnh tuần qua là 154,6 triệu đồng/lượng vào ngày 14/11 thì đến ngày 15/11, các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 149 triệu đồng/lượng, tức lỗ 5,6 triệu đồng/lượng sau một ngày.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trên thị trường quốc tế, tuần qua, giá vàng thế giới chốt giao dịch ở mức 4.081 USD/ounce, giảm 110 USD/ounce so với phiên giao dịch liền kề và tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước. Thị trường vàng thế giới chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi "lao dốc" vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Theo khảo sát của Kitco về triển vọng giá tuần này, trong số 17 nhà phân tích Wall Street, có 8 người dự báo giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn, 6 người giữ quan điểm trung lập và số còn lại cho rằng giá sẽ tăng.

Ở cuộc khảo sát với 230 nhà đầu tư Main Street, gần 66% kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần này, khoảng 16,5% cho rằng giá sẽ giảm và 17,8% giữ quan điểm trung lập.

Vàng không thể chinh phục mốc 4.200 USD/ounce trong tuần trước, khiến tâm lý thị trường nghiêng về kịch bản giảm giá trong ngắn hạn. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng bối cảnh hiện tại còn nhiều bất định xoay quanh kinh tế Mỹ, chính sách thuế quan và hướng đi tiếp theo của lãi suất.

Theo ông, giá vàng có thể phải quay lại kiểm định vùng đáy gần đây quanh 3.930 USD trước khi có thể phục hồi bền vững. Tuy vậy, ông nhấn mạnh “mọi nhịp điều chỉnh nhiều khả năng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, bởi các yếu tố hỗ trợ chính của vàng vẫn chưa mất đi”.

Cùng quan điểm thận trọng, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, nhận định lực mua đang dần suy yếu, trong khi các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cũng cho thấy xu hướng kém tích cực của vàng.

Theo một số nhà phân tích, vàng bị bán tháo do kỳ vọng lãi suất thay đổi, khiến thị trường rộng hơn cũng suy yếu, cả Bitcoin và chứng khoán đều giảm điểm. Dù đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày đã kết thúc, một số nhà kinh tế lo ngại việc thu thập dữ liệu kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc thiếu dữ liệu chất lượng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lập trường trung lập, có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12 là dưới 50%. Trong khi tháng trước, kỳ vọng nới lỏng lên tới hơn 90%.

“Sự suy yếu của đồng USD và tin đồn về khả năng Fed nối lại chương trình mua tài sản là các chất xúc tác cho đà tăng của vàng từ đầu tuần, nhưng rõ ràng thứ Năm và thứ Sáu đã cho thấy, đây không còn là con đường một chiều nữa”, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FxPros, nhận định.

Alex Kuptsikevich nghiêng về xu hướng vàng giảm giá trong tuần tới và cho rằng, khả năng nhà đầu tư bán ra khi giá tăng đang lớn dần.

Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa, nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng vào phiên cuối tuần.