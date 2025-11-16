Dự báo giá vàng thế giới sau tuần biến động

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 10/11 đến 15/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước khi đóng cửa tuần, kim loại quý giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước đó. Chênh lệch mua - bán được duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa rồi, có thời điểm kim loại quý tăng mạnh, lên 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ còn cách 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với mức đỉnh lịch sử từng thiết lập vào phiên 21/10. Tuy nhiên, kim loại nhanh chóng giảm giá. So với mức kỷ lục, giá hiện tại thấp hơn 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Giá vàng trong nước biến động mạnh cùng chiều thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce - cao nhất 3 tuần khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trước thềm cuộc bỏ phiếu của Hạ viện để mở cửa lại Chính phủ. Việc này sẽ giúp Mỹ tiếp tục công bố báo cáo kinh tế và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất tháng 12.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới sau đó giảm liên tục. Chốt tuần này, giá giao ngay giảm 90 USD, xuống 4.080 USD/ounce. Trong phiên, giá có thời điểm giá xuống sát 4.030 USD/ounce.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Giá vàng đi xuống do xác suất Fed giảm lãi suất tháng 12 ngày càng thấp", David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại quý tại đơn vị chuyên về giao dịch High Ridge Futures, nhận định.

Đợt đóng cửa dài nhất lịch sử của chính phủ Mỹ đã kết thúc hôm 13/11. Tuy nhiên, nó cũng đã tạo ra khoảng trống dữ liệu, khiến Fed và các nhà đầu tư rơi vào tình trạng thiếu thông tin trước cuộc họp chính sách tháng tới. Nhà đầu tư hiện kỳ vọng các số liệu mới cho thấy nền kinh tế chậm lại, giúp Fed có dư địa giảm lãi suất, từ đó tăng sức hấp dẫn cho vàng.

Khảo sát của Kitco News ghi nhận giới chuyên gia chưa tìm được đồng thuận về xu hướng giá tuần tới, dù nhiều người vẫn coi các nhịp điều chỉnh là cơ hội mua chiến thuật. Việc vàng không thể vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce trong tuần có lẽ đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Trong 17 chuyên gia phố Wall tham gia khảo sát, 47% dự báo giá vàng sẽ giảm tuần tới, 35% giữ quan điểm trung lập và chỉ 18% kỳ vọng giá tăng.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, nhận định kinh tế Mỹ, chính sách thuế, đường hướng của Fed đều chứa đựng nhiều bất định. Ông cho rằng vàng có thể kiểm định lại vùng đáy gần đây, quanh ngưỡng 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh trở lại. Các nhịp điều chỉnh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn nhờ các động lực hỗ trợ vẫn hiện hữu.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đà giảm của vàng trong 2 phiên cuối tuần đến từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất không còn chắc chắn, kéo theo đà sụt giảm trên hàng loạt thị trường tài sản, từ Bitcoin đến cổ phiếu. Việc Chính phủ Mỹ vừa kết thúc chu kỳ đóng cửa 43 ngày cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng dữ liệu kinh tế, buộc Fed giữ lập trường trung lập và khả năng cao chưa điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp cuối năm.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất vào tháng 12 đã giảm mạnh xuống dưới 50%, so với mức hơn 90% hồi tháng trước.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến FxPro, cho biết đồng USD yếu đi và tin đồn Fed nối lại hoạt động mua tài sản đã hỗ trợ vàng đầu tuần. Tuy nhiên, việc vàng đảo chiều cuối tuần cho thấy thị trường đang trở nên thận trọng hơn. Ông dự báo giá vàng nghiêng về xu hướng giảm và áp lực bán sẽ mạnh lên mỗi khi vàng phục hồi.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, duy trì quan điểm tích cực với vàng, trừ khi thị trường chứng khoán xuất hiện một đợt bán tháo mạnh. Theo ông, nếu chứng khoán lao dốc, gần như mọi tài sản đều có thể chịu áp lực bán, ngoại trừ đồng Yên Nhật.

Chiến lược gia James Stanley của sàn giao dịch Forex.com cũng nghiêng về xu hướng tăng nhưng chưa kỳ vọng xảy ra đột phá. Ông cho rằng vàng đang trong giai đoạn tích lũy tương tự cuối năm ngoái, giai đoạn thường tạo nền cho một pha tăng giá lớn nếu các yếu tố vĩ mô thuận lợi.

Một số cảnh báo khác cũng được đưa ra. Vàng có thể tạm chững lại nếu Fed trì hoãn quá trình giảm lãi suất hoặc đưa ra thông điệp cứng rắn hơn về kiềm chế lạm phát.

Đồng USD mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại cũng có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Đặc biệt, mức tăng mạnh của vàng từ đầu năm khiến một bộ phận nhà đầu tư cẩn trọng hơn với nguy cơ "quá mua" tại các vùng giá nhạy cảm.