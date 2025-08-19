Giá vàng lập kỷ lục mới 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức kỷ lục mới 124-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 300.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với trước đó. Mức giá bán ra cao nhất của mặt hàng này trước đó được ghi nhận tại 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn kết phiên hôm qua được niêm yết tại 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mốc 3.330 USD/ounce, giảm 3 USD so với trước đó, tương đương 106,2 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Vàng miếng SJC lập đỉnh mới về giá (Ảnh: Mạnh Quân).

Gần đây, giá vàng miếng trong nước có xu hướng tăng nhanh hơn so với thị trường quốc tế. Hiện, chênh lệch giá vàng miếng và quốc tế lên cao gần 19 triệu đồng mỗi lượng.

Tuần trước, kim loại quý thế giới giảm 60 USD/ounce, tương đương khoảng 1,8% và đến tuần này giá vẫn chưa có sự bứt phá. Giới đầu tư đang trông chờ cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương trong các ngày 21-23/8. Kết quả cuộc họp có khả năng tác động đến đồng USD, qua đó ảnh hưởng đến vàng.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,8 điểm, giảm 0,04% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.245 đồng, giảm 4 đồng so với phiên liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng hơn 910 đồng, tương đương mức tăng ròng 3,7%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 23.982 đồng/USD và 26.507 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.060-26.450 đồng/USD (mua - bán), đi ngang cả hai chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.010-26.460 đồng/USD (mua - bán). So với phiên liền trước, tỷ giá quy đổi tại ngân hàng này đã tăng 10 đồng.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.480-26.550 đồng (mua - bán), tăng 50 đồng chiều mua và tăng 40 đồng chiều bán so với trước đó.