Người mua vàng lỗ 6,2 triệu đồng/lượng nếu “đu đỉnh”

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 17/11 đến 22/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức 148,5-150,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, cả 2 chiều mua và bán giảm 100.000 đồng/lượng.

Mức đỉnh kim loại quý từng ghi nhận là 152,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào phiên 21/10. Tuy nhiên, kim loại nhanh chóng giảm giá. So với mức kỷ lục, giá hiện tại thấp hơn 4,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Nếu khách hàng mua vàng miếng ở vùng giá đỉnh là 154,6 triệu đồng/lượng thì hiện tại các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 148,4 triệu đồng/lượng, tức lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới mở cửa tuần này ở vùng 4.100 USD/ounce và liên tục nỗ lực nhưng không có được bất kỳ nhịp tăng nào trên mốc này.

Giá kim loại quý nhanh chóng trượt về vùng hỗ trợ quanh 4.060 USD/ounce. Những lần bứt phá không thành qua ngưỡng kháng cự khiến thị trường chứng kiến đợt bán tháo mạnh đầu tiên trong tuần, kéo giá xuống 4.010 USD/ounce.

Trong các phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng ghi nhận xu hướng hồi phục về vùng 4.050 USD/ounce nhưng cũng không duy trì được lâu trước khi bị bán tháo mạnh về vùng 4.000 USD/ounce. Cũng tại vùng giá này, phe mua tham gia mạnh mẽ một lần nữa kéo giá kim loại quý bật trở lại vùng 4.075 USD/ounce.

Giá vàng sau đó vẫn cố gắng thử thách ngưỡng 4.100 USD/ounce, có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần ở 4.130 USD/ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu trước khi giảm về vùng 4.065 USD/ounce.

Kết tuần, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa ở mức 4.064 USD/ounce.

Dự báo diễn biến giá vàng tuần này, David Morrison, chuyên gia phân tích cao cấp tại Trade Nation, bày tỏ quan điểm thận trọng. Ông nhận định dù thị trường chứng khoán toàn cầu đang bị bán tháo dưới tác động từ nhóm công nghệ, đến nay vẫn chưa xuất hiện dòng tiền trú ẩn đáng kể chảy vào vàng.

Ở chiều ngược lại, Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại của Walsh Trading, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thiếu cơ sở dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định rõ ràng tại cuộc họp sắp tới.

“Họ từng khẳng định rằng việc duy trì lập trường nới lỏng mà không có đủ dữ liệu là thiếu thận trọng. Vì vậy tôi thật sự không chắc điều gì sẽ xảy ra trong tháng 12”, ông nói. Sean Lusk đánh giá các vùng hỗ trợ của vàng hiện vẫn tương đối chắc chắn và chỉ khi các ngân hàng Trung ương giảm nhịp độ mua vào, thị trường mới có thể thay đổi.

Từ góc độ kỹ thuật, Alex Kuptsikevich, chuyên gia thị trường cấp cao tại sàn giao dịch trực tuyến FxPro, dự báo vàng có khả năng giảm giá trong tuần này. Theo ông, vàng đang chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Dù phe mua đã có thời điểm lấy lại thế chủ động nhờ một số tín hiệu tích cực, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giảm còn 32% khiến tâm lý lạc quan suy yếu.

Ông dẫn số liệu của Goldman Sachs cho thấy các ngân hàng Trung ương đã mua 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp ba lần tháng 8. TD Securities cũng ghi nhận nhu cầu từ các quỹ ETF tăng lên, còn UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 thêm 300 USD, lên mức 4.500 USD/ounce. Tuy vậy, Alex Kuptsikevich vẫn cho rằng đợt giảm mạnh tháng trước đã đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng kéo dài 3 năm.

Tuần này cũng sẽ là thời điểm dồn dập thông tin khi chính phủ Mỹ tiếp tục xử lý lượng báo cáo bị dồn lại sau thời gian đóng cửa kéo dài. Trong 3 ngày đầu tuần, thị trường sẽ liên tục đón nhận các dữ liệu kinh tế then chốt.

Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ tháng 9 và doanh số bán nhà chờ xử lý tháng 10 sẽ lần lượt được công bố. Sau đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi loạt báo cáo quan trọng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính GDP quý III, chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), doanh số bán nhà mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào thứ 5 nhân dịp Lễ Tạ ơn và mở cửa trở lại vào thứ 6.