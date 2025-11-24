Fed bất ngờ đổi hướng, bitcoin và thị trường crypto nín thở chờ sóng mới

Sau khi lập đỉnh lịch sử 126.000 USD/bitcoin vào tháng 10, bitcoin đang trải qua những ngày “nín thở” với cú lao dốc chưa từng có. Chỉ trong vài tuần, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất gần 40% giá trị, đẩy vốn hóa thị trường xuống hàng nghìn tỷ USD và khiến tâm lý nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

Hiện tại, bitcoin đang giao dịch quanh mức 86.000 USD/bitcoin, vừa thoát hiểm khỏi vùng 80.000 USD/bitcoin, nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - cơ quan có thể định đoạt số phận đồng tiền này trong những tuần cuối năm. Giới quan sát gọi đây là “cơn địa chấn chính sách” đang hình thành, hứa hẹn tác động sâu rộng đến thị trường crypto.

Bitcoin đã hồi phục nhẹ sau đợt bán tháo mạnh cuối tuần khi đồng tiền này lao sát mốc 80.000 USD (Ảnh: Cryptodnes).

Cú sập kinh hoàng và nỗi lo mùa đông crypto

Một minh chứng cho mức độ khốc liệt của đợt điều chỉnh vừa qua là khối tài sản 1,1 triệu BTC của Satoshi Nakamoto - cha đẻ bí ẩn của Bitcoin.

Theo dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence, giá trị danh mục này đã giảm từ gần 139 tỷ USD xuống còn 96 tỷ USD. Hơn 42 tỷ USD “bốc hơi” chỉ trong vài tuần, khiến Satoshi tụt từ vị trí thứ 11 xuống thứ 20 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (nếu được xếp hạng chính thức), ngay sau Bill Gates.

Câu chuyện của Satoshi không chỉ là con số thống kê mà còn phản ánh nỗi đau chung của toàn thị trường: Khi “cá voi” lớn nhất cũng mất tới 1/3 tài sản, hoảng loạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ là điều dễ hiểu.

Giới phân tích kỹ thuật đang cảnh báo về một “vùng tử thần” mà bitcoin cần vượt qua. Vasily Girya, CEO GIS Mining, nhấn mạnh: “Mốc 87.000 USD/bitcoin là chốt chặn quan trọng. Nếu giá không vượt qua và duy trì trên mức này trước khi thị trường Mỹ mở cửa đầu tuần, có thể chúng ta sẽ đối mặt với một giai đoạn trì trệ kéo dài, hay nói cách khác, khởi đầu của mùa đông crypto mới”.

Theo ông Girya, để thực sự khôi phục niềm tin, bitcoin cần một cú bật mạnh trở lại vùng 93.000 USD/bitcoin. Thị trường hiện ở trạng thái “lưỡng lự”, khi lực cầu bắt đáy đã xuất hiện quanh 80.600 USD/bitcoin nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra xu hướng đảo chiều rõ rệt.

Hy vọng từ Fed và cơ hội cuối năm

Giữa tâm bão, một tia hy vọng lóe lên từ Fed. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất cơ quan này cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 đã tăng vọt từ 39% lên 70% chỉ sau một đêm. Nguyên nhân là những phát biểu mang tính “bồ câu” bất ngờ từ các quan chức Fed, bất chấp dữ liệu việc làm Mỹ vẫn cho thấy nền kinh tế đang nóng lên.

Chủ tịch Fed New York, John Williams, phát tín hiệu xoa dịu thị trường với Wall Street Journal: “Tôi vẫn thấy cần thêm một số điều chỉnh ngắn hạn để đưa lãi suất quỹ liên bang tiến gần hơn mức trung tính. Mục tiêu là đưa lạm phát về 2% bền vững mà không gây rủi ro cho thị trường lao động”.

Giới phân tích nhận định rằng sự thay đổi giọng điệu của Fed là “liều thuốc giảm đau” kịp thời. Nếu dòng tiền rẻ trở lại vào tháng 12, áp lực bán tháo có thể hạ nhiệt, mở đường cho nhịp hồi phục cuối năm.

Không phải tất cả đều bi quan. Nicholas Roberts-Huntley, CEO Blueprint Finance, nhìn nhận cú sụp vừa qua là một đợt “thanh lọc” cần thiết: “Những cú reset như thế giúp xóa bỏ đòn bẩy dư thừa. Các yếu tố cơ bản của bitcoin chưa hề thay đổi. Tôi kỳ vọng thị trường sẽ ổn định trong vùng 95.000-110.000 USD/bitcoin và bứt phá vào cuối năm nếu các yếu tố kinh tế vĩ mô ủng hộ”.

Các tổ chức tài chính lớn vẫn đặt cược vào cửa tăng trung và dài hạn. JPMorgan dự báo bitcoin sẽ cạnh tranh trực tiếp với vàng trong năm 2026. Các chuyên gia từ Nga và nền tảng Kiln đồng tình rằng nếu Fed kết thúc chương trình thắt chặt định lượng vào tháng 12, đó sẽ là “ngòi nổ” cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Andreas Brekken, nhà sáng lập SideShift.ai, lạc quan: “Sự hoảng loạn hiện tại là dấu hiệu "đầu hàng" từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây thường là tín hiệu đáy trước khi một đợt tăng giá mạnh thực sự bắt đầu vào quý I/2026”.