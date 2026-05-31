Vàng bất ngờ đi ngược mọi quy luật, lộ tín hiệu đáng lo

Lạm phát trở thành "kẻ thù" của vàng

Trong nhiều thập kỷ, mỗi khi thế giới đối mặt với bất ổn địa chính trị, vàng thường là tài sản đầu tiên được nhà đầu tư tìm đến. Tuy nhiên, diễn biến của thị trường trong những tháng gần đây đang tạo nên một nghịch lý hiếm thấy khi chiến sự tại Trung Đông không đẩy giá vàng đi lên mà ngược lại còn kích hoạt một làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Kể từ cuối tháng 2, khi căng thẳng khu vực gia tăng, phần lớn giới đầu tư đều kỳ vọng vàng sẽ tái hiện vai trò “hầm trú ẩn” quen thuộc như trong các cuộc khủng hoảng trước đây.

Thực tế lại hoàn toàn khác. Sau phiên giao dịch ngày 19/5, giá kim loại quý tiếp tục suy yếu và rơi xuống những vùng giá thấp mới, khiến nhiều dự báo trên thị trường bị đảo lộn.

Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên 3,8%, mức cao nhất trong gần 3 năm. Cùng lúc, chỉ số giá sản xuất (PPI) ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2022, phản ánh áp lực chi phí đang lan rộng trong nền kinh tế.

Nếu trước đây nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, thì hiện nay kỳ vọng đó đã suy giảm đáng kể. Thậm chí, ngày càng có nhiều dự báo cho rằng Fed có thể phải quay lại chu kỳ tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả.

Kịch bản này lập tức tạo lợi thế cho đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu tăng cao khiến dòng tiền rời bỏ những tài sản không tạo ra thu nhập định kỳ như vàng.

Giá vàng biến động mạnh (Ảnh: TradingView).

Liệu đây có phải cơ hội cho vàng?

Lịch sử cũng cho thấy vàng từng nhiều lần trải qua những giai đoạn giảm sâu trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mạnh.

Giai đoạn 1974-1976 là ví dụ điển hình. Trong bối cảnh lạm phát đình trệ tại Mỹ, giá vàng từng mất hơn 40% giá trị. Tuy nhiên, chỉ trong 2 năm sau đó, kim loại quý đã tăng hơn 3 lần. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, vàng cũng trải qua một kịch bản tương tự.

Chính vì vậy, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì cái nhìn tích cực đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý. Một số ngân hàng đầu tư như JPMorgan Chase và Goldman Sachs tiếp tục đưa ra các dự báo giá vàng ở mức cao trong những năm tới.

Động lực lớn nhất đến từ bài toán nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ. Với mức thâm hụt hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ USD, việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sẽ khiến chi phí trả nợ của chính phủ tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế.

Song song đó, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục tích lũy vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Xu hướng này được xem là lực đỡ quan trọng đối với giá vàng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn, vàng vẫn có thể chịu áp lực nếu lạm phát tiếp tục nóng lên và Fed duy trì lập trường cứng rắn. Tuy nhiên, nếu kinh tế Mỹ bắt đầu giảm tốc trong khi lạm phát vẫn ở mức cao, dư địa tăng lãi suất của Fed sẽ bị thu hẹp đáng kể. Khi đó, vàng có thể nhanh chóng lấy lại vai trò là công cụ bảo toàn giá trị trước rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế.

Thực tế, sự giằng co và tâm lý e ngại này đã phản ánh rõ qua dòng tiền đầu tư. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng tại Bắc Mỹ đã ghi nhận lượng vốn rút ròng khoảng 16 tấn trong quý I/2026, chấm dứt chuỗi 9 tháng liên tiếp hút vốn. Riêng tháng 3, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF vàng trên toàn cầu lên tới khoảng 12 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Ngược lại, nhu cầu đối với vàng vật chất vẫn duy trì ở mức rất cao. Theo WGC, lượng mua vàng miếng và vàng xu toàn cầu trong quý I/2026 đạt 474 tấn. Nhu cầu chủ yếu đến từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, nơi vàng vẫn được xem là kênh tích trữ tài sản truyền thống.