Giá bán vàng miếng giảm về dưới 159 triệu đồng/lượng

Phiên 25/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 156,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên 24/12. Chênh lệch 2 chiều mua bán là 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn hiện ở 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cố định so với phiên cũ.

Trước đó, trong phiên 24/12, giá vàng miếng SJC có lúc chinh phục mốc cao nhất từ trước đến nay với gần 160 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, giá vàng miếng đã tăng tới 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch mức 4.479,5 USD/ounce, tăng 1,58 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn vàng trong nước 16,7 triệu đồng/lượng.

Sau khi vượt mốc cao nhất mọi thời đại (4.500 USD/ounce), giá vàng thế giới cũng đang giảm nhẹ do chịu áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, thị trường vàng toàn cầu chứng kiến một đợt bứt phá hiếm thấy khi giá tăng tới 70%, được thúc đẩy bởi tổ hợp nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị leo thang, chính sách hạ lãi suất của Mỹ, xu hướng gom mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đầu tư đổ mạnh vào kim loại quý.

Theo các chuyên gia của SP Angel, hoạt động mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương sẽ còn tiếp diễn, qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng ít nhất đến cuối thập kỷ này. Đáng chú ý, nhóm phân tích này đưa ra kịch bản giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD ngay trong năm tới.

Cùng quan điểm tích cực, ông Charlie Morris, Giám đốc đầu tư kiêm nhà sáng lập ByteTree cho rằng, xu hướng đi lên của vàng nhiều khả năng chưa dừng lại và có thể kéo dài sang năm 2026. Ông Morris cũng bày tỏ sự lạc quan dài hạn không chỉ với vàng mà cả Bitcoin.

Đồng USD dao động trong biên độ nhỏ

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, hiện ở mức 97,96.

Đồng USD dao động trong biên độ hẹp và vẫn đang trên đà giảm mạnh nhất trong năm kể từ năm 2017, có thể tiếp tục suy yếu trong năm tới khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa vào năm 2026.

Trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.146 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.939 đồng - 26.353 đồng.