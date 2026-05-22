Giá vàng trong nước, thế giới lại quay đầu giảm mạnh

Mở phiên giao dịch ngày 22/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới giao ngay trải qua phiên giao dịch biến động khi đột ngột giảm mạnh từ 4.541 USD/ounce xuống 4.488 USD/ounce, tức mất hơn 50 USD chỉ trong vài giờ. Hiện tại, vàng thế giới giao dịch tại 4.523 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định trên thực tế, giá dầu giảm và đồng USD rời khỏi mức đỉnh đã giúp giá vàng phục hồi một phần.

Chỉ số USD-Index đã thu hẹp mức tăng trước đó, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,2 điểm phần trăm, qua đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

"Việc giá dầu tăng đang gây áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải giữ nguyên hoặc thậm chí tiếp tục nâng lãi suất. Điều này vẫn là lực cản đối với giá vàng trong ngắn hạn", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định.

Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại có xu hướng gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao do không tạo ra thu nhập từ lãi.

Thực tế, mối liên hệ giữa thị trường năng lượng và vàng đã trở thành động lực chính của các phiên giao dịch gần đây. Việc phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá sản xuất và tiêu dùng tăng mạnh, đẩy lạm phát Mỹ lên mức cao nhất trong ba năm, qua đó củng cố lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và làm mất đi môi trường chính sách tiền tệ hỗ trợ mà vàng từng được hưởng hồi đầu năm.

Mặt khác, theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản (0,25%) trong năm nay là 58%, tăng so với mức 48% của một ngày trước đó.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.134 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên hôm qua. Theo biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 23.879-26.389 đồng/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá được điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên gần nhất. Giá USD phổ biến được niêm yết quanh vùng 26.090-26.180 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.390 đồng/USD ở chiều bán ra. Trong đó, nhiều ngân hàng giảm từ 1-15 đồng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra chủ yếu giảm nhẹ 1 đồng hoặc đi ngang so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.457-26.557 đồng (mua - bán), tăng 14 đồng chiều mua và giảm 57 đồng chiều bán so với sáng qua.