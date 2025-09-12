Giá thu mua vàng miếng giảm 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm sâu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 130,3-133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3 triệu đồng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn kết phiên hôm nay được niêm yết tại 126,6-129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng ở chiều mua và giảm 800.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giảm nhẹ, giao dịch tại 3.635 USD/ounce, tức giảm 9 USD so với trước đó và tương đương 114,6 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí. Trước đó, có thời điểm kim loại quý tăng dựng đứng lên mức 3.674 USD/ounce và lập kỷ lục mới.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Hoạt động chốt lời diễn ra sau các số liệu về kinh tế. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 8 do Cục Thống kê Lao động công bố bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh giảm 0,7% trong tháng 7 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,3%.

Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong 4 tháng. Tính chung cả năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn mức 3,1% của tháng 7 và dự báo là 3,3%. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Với thị trường trong nước, từ ngày 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Tại cuộc họp triển khai Nghị định 232 diễn ra mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu việc lập sàn giao dịch vàng. Đơn vị này cùng các bộ ngành, địa phương thanh, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng an toàn và không để biến động giá ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô.

Tại Công điện 161 ngày 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

USD tự do hạ nhiệt

Kết thúc phiên ngày 10/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.221 đồng, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.959-26.482 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.162-26.482 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.140- 26.482 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.850-26.950 đồng (mua - bán), giảm 65 đồng mỗi chiều.