Giá thu mua vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch ngày 11/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 132,3-134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Chênh lệch 2 chiều mua và bán tăng từ 2 triệu đồng lên 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hôm nay được niêm yết ở mức 126,9-129,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tại 3.642 USD/ounce, tăng 12 USD so với trước đó và tương đương 115 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí. Trước đó, có thời điểm kim loại quý tăng dựng đứng lên mức 3.674 USD/ounce và lập kỷ lục mới.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững năm 2025-2030.

Tại Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép vàng được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa, hay lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

Cơ quan này nêu sẽ phối hợp Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương... để thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Các ngân hàng được chỉ đạo tăng cường kiểm soát nội bộ, phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả tạo, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo số liệu mua bán vàng miếng; niêm yết giá mua bán vàng; quản lý hoạt động thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền, kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế...

Tỷ giá trung tâm giảm

Kết thúc phiên ngày 10/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại mức 25.221 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.959-26.482 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.162-26.482 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.140- 26.482 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.915-27.015 đồng (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua.