Ngân hàng đồng loạt tăng kịch trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn

Sang đầu tháng 12, thêm nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng kịch trần lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng), lên mức 4,75%/năm. Động thái này tiếp nối làn sóng tăng lãi huy động của các ngân hàng nhằm thu hút vốn diễn ra từ tháng 9 đến nay, trong bối cảnh càng về cuối năm áp lực thanh khoản khối nhà băng càng gia tăng.

Cuộc đua huy động vốn thêm "nóng"

Ghi nhận thị trường những ngày đầu tháng 12 cho thấy, biểu lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục ghi nhận những nhịp điều chỉnh tăng mạnh. Đáng chú ý, mức lãi suất kịch trần 4,75%/năm cho các khoản tiền gửi dưới 6 tháng - mức giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước - đã bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.

Cụ thể, từ ngày 5/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã chính thức áp dụng biểu lãi suất mới cho khách hàng cá nhân. Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng đã chạm ngưỡng tối đa 4,75%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn hơn, nhà băng này cũng nâng lãi suất lên 4,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 4,7%/năm cho kỳ hạn 2 tháng. Đối với các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng, lãi suất huy động online tại đây cũng đạt mức hấp dẫn 6%/năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng vừa công bố biểu lãi suất mới từ ngày 2/12. Trong đó, kỳ hạn từ 92 ngày đến 183 ngày (3-6 tháng), mức lãi suất linh hoạt trực tuyến tăng lên 4,7%/năm cho mức gửi từ 1 đến dưới 100 triệu đồng. Với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 3-6 tháng đang được áp dụng tại mức trần 4,75%/năm.

Xu hướng này không chỉ diễn ra đơn lẻ mà đang lan rộng trên toàn hệ thống. Hàng loạt cái tên khác như Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) hay Nam A Bank cũng vừa chính thức nhập cuộc đua "tăng trần" lãi suất kỳ hạn ngắn nhằm giữ chân người gửi tiền và thu hút dòng vốn nhàn rỗi trong dân cư.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngay từ tháng 11, thị trường đã chứng kiến sự "rục rịch" của nhiều đơn vị. Ngân hàng Quốc tế (VIB), MBBank hay ABBANK đều đã đồng loạt nâng lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng lên mức kịch trần cho phép.

Theo giới chuyên môn, động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Áp lực thanh khoản cuối năm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, TS Châu Đình Linh, chuyên gia kinh tế tài chính, nhận định áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng năm nay đang ở cường độ cao hơn hẳn so với cùng kỳ các năm trước. Theo ông Linh, thông thường cuối năm luôn là thời điểm căng thẳng thanh khoản do nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng vọt. Tuy nhiên, năm nay thị trường phải đối mặt với "quá nhiều áp lực cộng hưởng cùng một lúc".

Thứ nhất là sự chênh lệch đáng lo ngại giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Để bù đắp thiếu hụt, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất đầu vào, thậm chí một số nơi đã xuất hiện mức lãi suất lên tới 9%/năm cho các khoản tiền gửi lớn (chứng chỉ tiền gửi hoặc các sản phẩm đặc thù) để cạnh tranh.

Thứ hai, áp lực giải ngân đầu tư công. Hiện, áp lực này không chỉ dừng ở nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước mà còn lan sang các ngân hàng thương mại cổ phần.

Thứ ba là sức ép tỷ giá. “Với những sức ép cùng lúc, áp lực thanh khoản ngân hàng năm nay so với mọi năm ở cường độ cao hơn. Đây không còn là dấu hiệu cục bộ hay mang tính thời điểm, mà nó đã kéo dài một thời gian”, ông Linh nhấn mạnh.

TS Nguyễn Trí Hiếu bổ sung, hiện chênh lệch giữa vốn huy động và nhu cầu tín dụng lên đến 3%. Trong đó, nhu cầu tín dụng đang tăng cao, thống kê tăng trưởng tín dụng tháng 10 lên đến 15%. Chuyên gia dự báo, con số này đến cuối năm sẽ đạt 18-20%, trong khi đầu năm mục tiêu NHNN đặt ra chỉ ở mức 16%. Do đó, áp lực lên thanh khoản hệ thống là điều khó tránh khỏi.

Trong bối cảnh này, các ngân hàng không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh huy động bằng công cụ lãi suất, chấp nhận chi phí vốn cao hơn để đảm bảo nguồn vốn đuổi kịp tốc độ giải ngân tín dụng