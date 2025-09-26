Giá vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ quay đầu giảm

Giá vàng quay đầu giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch 2 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, mặt hàng này đã giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn niêm yết tại 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đạt 3.736 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá (chưa tính thuế, phí), tương đương 117,2 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau khi tăng vọt gần 3.800 USD/ounce và lập đỉnh kỷ lục mới, giá vàng thế giới hiện đang điều chỉnh do áp lực chốt lời. Bên cạnh đó, số liệu kinh tế Mỹ khả quan cũng tạo áp lực lên kim loại quý.

Theo báo cáo mới của Cục Điều tra Dân số Mỹ và Bộ Phát triển Nhà ở - Đô thị, doanh số bán nhà mới trong tháng trước tăng 20,5%, đạt 800.000 căn (số liệu điều chỉnh theo năm), cao hơn mức 664.000 căn của tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng đạt 15,4% và hiện ở ngưỡng cao nhất kể từ tháng 2/2022.

Dù giảm ngắn hạn, giới chuyên gia vẫn lạc quan với vàng. Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities - dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce trong thời gian ngắn, khi các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và nhiều thị trường mới nổi, gia tăng mua vào.

“Đây là thời điểm tuyệt vời cho kim loại quý. Nguyên nhân chính là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ khi bước vào năm 2026. Nhiều khả năng còn một lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, thậm chí 2 lần, dù Chủ tịch Fed chưa xác nhận rõ”, Bart Melek nói trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Trong khi đó, Deutsche Bank cũng giữ vững quan điểm rằng giá vàng có khả năng đạt mốc 4.000 USD/ounce vào năm tới. Theo đó, việc Fed nối lại chu kỳ nới lỏng, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tạm dừng cắt giảm lãi suất và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bắt đầu chuyển hướng “diều hâu” sẽ tạo áp lực lên đồng USD, làm suy yếu lợi thế lợi suất cao, từ đó giảm nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh.

USD ngân hàng tăng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 98,46 điểm, tăng 0,5% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết phiên hôm qua được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 2 đồng, niêm yết tại mức 25.191 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.931-26.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD tăng theo tỷ giá trung tâm và vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.450 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.490-26.590 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng mỗi chiều.