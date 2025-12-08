Fed họp "chốt sổ" năm 2025: Cú sốc lớn có thể không nằm ở lãi suất

Phố Wall đang chuẩn bị khép lại năm 2025 đầy biến động bằng một tuần lễ mang tính quyết định. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày 9-10/12 tới.

Trong khi dư luận đại chúng mải mê tranh luận về việc liệu Fed có "tặng quà Giáng sinh" bằng một đợt cắt giảm lãi suất hay không, thì dòng tiền thông minh lại đang nhìn thấy một câu chuyện khác thú vị và quan trọng hơn nhiều: Sự trở lại của thanh khoản.

Khi lãi suất không còn là "quân bài tẩy"

Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số bề mặt, kịch bản cho cuộc họp tuần tới dường như đã được an bài. Theo công cụ theo dõi thị trường, có tới 90% xác suất Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất điều hành về vùng 3,5-3,75%. Đây được xem là hành động cần thiết khi thị trường lao động Mỹ đang phát đi những tín hiệu "kêu cứu".

Báo cáo mới nhất cho thấy khu vực tư nhân đã cắt giảm tới 32.000 việc làm trong tháng 11, một "con chim hoàng yến trong mỏ than" cảnh báo về sự suy yếu của nền kinh tế thực.

Tuy nhiên, Michael Kelly, Giám đốc toàn cầu mảng đầu tư đa tài sản tại PineBridge Investments - đơn vị quản lý hơn 215 tỷ USD, lại đưa ra một góc nhìn đầy khiêu khích: "Chính sách lãi suất dường như không còn thực sự ảnh hưởng".

Theo vị chuyên gia này, nền kinh tế Mỹ đang vận hành theo mô hình chữ K với 2 thực tế song song. Một bên là chính sách lãi suất đang đè nặng lên các doanh nghiệp nhỏ và người thu nhập thấp - nhóm đối tượng nhạy cảm với chi phí vay vốn. Bên còn lại là "chính sách bảng cân đối kế toán", thứ đang bơm doping cho tầng lớp giàu tài sản, giúp thị trường chứng khoán thăng hoa bất chấp lãi suất cao.

Thực tế đã chứng minh nghịch lý này: Chỉ số S&P 500 vừa đóng cửa sát mức đỉnh lịch sử 6.870 điểm, tăng gần 17% từ đầu năm. Sự hưng phấn của thị trường, được dẫn dắt bởi cơn sốt AI và kỳ vọng về các thương vụ IPO "khủng" như của Anthropic (được định giá tới 300 tỷ USD), cho thấy lãi suất cao không đủ sức làm nguội lạnh tâm lý nhà đầu tư.

Đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm gần như là điều tất yếu, nhưng mọi tín hiệu liên quan đến kế hoạch xử lý bảng cân đối kế toán của Fed mới thực sự là yếu tố then chốt (Ảnh: Getty).

"Bảo dưỡng đường ống" hay tín hiệu bơm tiền ngầm?

Vấn đề cốt lõi và được mong chờ nhất trong cuộc họp tuần tới không phải là con số 0,25%, mà là định hướng của Fed đối với khối tài sản khổng lồ 6.500 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.

Từ ngày 1/12, Fed đã âm thầm tạm ngưng việc thu hẹp quy mô tài sản sau khi thị trường cho vay qua đêm xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng. Đây là nỗi ám ảnh của các nhà điều hành tiền tệ, bởi họ không muốn lặp lại cơn ác mộng khủng hoảng thanh khoản từng xảy ra năm 2019.

Giới phân tích tại BofA Global dự báo một kịch bản táo bạo: Fed có thể sẽ công bố kế hoạch mua lại tín phiếu kho bạc kỳ hạn dưới 1 năm, bắt đầu từ tháng 1/2026 với tốc độ khoảng 45 tỷ USD/tháng. Roger Hallam từ Vanguard thận trọng hơn khi dự báo con số này ở mức 15-20 tỷ USD và sẽ diễn ra muộn hơn.

Dù các quan chức Fed, như thường lệ, sẽ gọi đây là hoạt động "quản lý dự trữ" mang tính kỹ thuật để giữ cho hệ thống vận hành trơn tru, nhưng với thị trường tài chính, đây chính là tín hiệu của việc nới lỏng định lượng. Bất kỳ động thái nào cho thấy Fed ngừng hút tiền về và bắt đầu bơm thanh khoản trở lại đều là chất xúc tác cực mạnh cho cổ phiếu và các tài sản rủi ro.

"Fed sẽ giữ bảng cân đối đi ngang hay bắt đầu mở rộng trở lại? Đây mới là câu hỏi trị giá hàng tỷ đôla", Michael Kelly nhấn mạnh. Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Fed tỏ ra nhiệt tình muốn mở rộng bảng cân đối kế toán nhưng lại khá dè sẻn trong việc cắt giảm lãi suất.

Hiệu ứng domino toàn cầu

Một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường trái phiếu: Dù Fed sắp hạ lãi suất ngắn hạn, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lại vọt lên 4,14%. Điều này cho thấy thị trường đang lo ngại rằng lạm phát dài hạn vẫn là một bóng ma chưa chịu rời đi, hoặc chi phí vay mượn thực tế của nền kinh tế sẽ không giảm nhanh như kỳ vọng.

Quyết định của Fed vào rạng sáng thứ năm (giờ Việt Nam) sẽ là phát súng hiệu lệnh cho hàng loạt ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trong tuần lễ "Super Week" (Tuần siêu cấp).

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB): Nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất do lạm phát khu vực Eurozone vẫn nóng (2,2% trong tháng 11) và lạm phát dịch vụ dai dẳng.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ): Đang đi ngược dòng thế giới khi chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, báo hiệu thời kỳ tiền rẻ tại xứ sở mặt trời mọc đang đi đến hồi kết.

Ngân hàng Trung ương Canada và Thụy Sĩ: Được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại.

Cuộc họp tuần này không chỉ là dấu chấm hết cho năm tài chính 2025 mà còn định hình "luật chơi" cho năm 2026. Nếu Fed thực sự phát đi tín hiệu về việc hỗ trợ thanh khoản qua kênh mua trái phiếu, thị trường có thể chứng kiến một đợt bùng nổ cuối năm (Santa Claus Rally) bất chấp những lo ngại về định giá cao.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác. Roger Hallam của Vanguard cảnh báo: "Đó chỉ là hoạt động kỹ thuật, không phải là thay đổi trong lập trường chính sách". Một sự hiểu lầm về tín hiệu của Fed có thể khiến thị trường hưng phấn quá đà và đối mặt với rủi ro điều chỉnh khi thực tế không "màu hồng" như kỳ vọng.

Trong bối cảnh chính trị Mỹ đang bước vào giai đoạn chuyển giao với nhiều đồn đoán về người kế nhiệm ông Powell dưới thời Tổng thống Donald Trump, sự bất định vẫn là hằng số duy nhất.

Như Michael Kelly nhận định: "Tôi khá lạc quan cho năm tới, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ điều hành ngược lại với cách Fed đang làm hiện nay". Câu nói này bỏ ngỏ một khả năng: Fed có thể đúng, hoặc họ đang sai lầm, và cái giá phải trả sẽ chỉ rõ ràng khi bước sang năm 2026.