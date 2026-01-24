Giá bán vàng miếng vượt 174 triệu đồng/lượng

Cụ thể, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC tại mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó. So với giá niêm yết đầu năm là 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), người mua đã lãi 19,5 triệu đồng/lượng nếu mua vào thời điểm đầu năm.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng, được giao dịch ở 170,5-173 triệu đồng/lượng với chênh lệch 2 chiều vào mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng cũng tăng mạnh lên đỉnh mới 4.985 USD/ounce. Giá vàng tăng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn vốn lên cao.

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu dự kiến sẽ bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa về việc áp thuế quan các nước châu Âu.

Nguồn tin từ Reuters dẫn lời Peter Grant - chiến lược gia kim loại quý tại Zaner Metals: “Căng thẳng địa chính trị, đồng USD yếu đi và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất giúp nhu cầu vàng tăng tốc".

Đồng USD tiếp tục suy yếu

Một trong những nguyên nhân khác khiến giá vàng tăng còn đến từ sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD Index giảm trong các phiên gần đây đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này kích thích nhu cầu mua vàng trên thị trường quốc tế và tạo lực đỡ rõ rệt cho giá.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,92%, hiện ở mức 97,46.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.125 đồng.