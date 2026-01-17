Giá vàng miếng SJC giảm, người mua lỗ gần 3 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 16/1, giá vàng miếng SJC được mua vào - bán ra ở ngưỡng 160,8-162,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

So với giá kỷ lục vào cuối ngày 14/1 khi SJC bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, chỉ sau 2 ngày người mua vàng miếng đã lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm, đang được mua vào 157,2 triệu đồng và bán ra 159,7 triệu đồng. Có thương hiệu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn đến 159,8 triệu đồng và bán ra 162,8 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục điều chỉnh xuống còn 4.596 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế phí), vàng thế giới hiện có giá 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hạ nhiệt sau khi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ thấp hơn dự báo đã hỗ trợ đồng USD. Cụ thể, dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước, qua đó đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất kể từ ngày 2/12/2025.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, bất chấp việc Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra hình sự liên quan đến người đứng đầu Fed.

Theo các nhà phân tích của HSBC, rủi ro địa chính trị gia tăng cùng gánh nặng nợ công leo thang có thể đẩy giá vàng lên tới mức 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Về xu hướng giá vàng, các nhà phân tích nền tảng giao dịch Tastylive nhận định, giá vàng giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể không can thiệp vào tình hình ở Iran, điều này đã kìm hãm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, họ cho rằng câu chuyện tăng giá dài hạn của kim loại này vẫn chưa kết thúc.

Đồng tình, các nhà phân tích của Ngân hàng Citi cũng dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong quý I, trong khi bạc có thể chạm ngưỡng 100 USD/ounce.

Đồng USD tăng

Đồng USD đang tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày thứ Năm, sau khi số liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm trong tuần trước. Diễn biến này càng củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài tháng tới.

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,22%, hiện ở mức 99,35.

Trong nước, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.131 VND.

Tỷ giá USD tại các NHTM tăng. Đơn cử, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.091-26.391 VND/USD.