Giá vàng miếng SJC tăng 2,2 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 12/1, giá vàng SJC ở quanh mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giá mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng hơn 2 triệu đồng/lượng, hiện được các "nhà vàng" niêm yết ở mức 159-161,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch tại 4.597 USD/ounce, tăng mạnh hơn 88 USD/ounce so với chốt tuần vừa qua, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), vàng thế giới vào mức 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 16 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng đầu năm mới vẫn đang trong xu hướng tăng và liên tục thiết lập các cột mốc mới.

Ông Michael Brown, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Peppestone, bày tỏ sự lạc quan về vàng, với khả năng giá vượt qua mốc 4.500 USD/ounce và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mua vào, từ đó lập tiếp những đỉnh cao mới.

Đồng USD tăng

Chỉ số đôla Mỹ (DXY) đã vượt ngưỡng 99 điểm, cho thấy đồng bạc xanh đang dần lấy lại đà phục hồi trong ngắn hạn.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục là biến số quan trọng tác động tới diễn biến của đồng USD. Những căng thẳng liên quan đến Mỹ và Venezuela... làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính toàn cầu. Đồng đô la Mỹ tiếp tục được xem là kênh trú ẩn an toàn, qua đó nhận được sự hỗ trợ nhất định mỗi khi rủi ro địa chính trị gia tăng.

Trong nước, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.129 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 23.925-26.337 đồng/USD.