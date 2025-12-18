Giá bán vàng miếng SJC hơn 156 triệu đồng/lượng

Tới cuối phiên giao dịch ngày 17/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn đang giao dịch quanh 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay là 4.341 USD/ounce, tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. Giá này vẫn thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước tính tới cuối phiên 17/12.

Giá vàng nối tiếp đà tăng của phiên liền trước, khi sức cầu tăng vọt trong bối cảnh kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu suy yếu, đặc biệt thị trường lao động kém tích cực.

Vàng tăng mạnh còn do giá bạc vọt lên đỉnh cao kỷ lục mới, với hơn 66 USD/ounce, qua đó khiến nhu cầu trú ẩn chuyển trở lại về vàng.

Theo Avi Gilburt - chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu và là nhà sáng lập ElliottWaveTrader, đà tăng của vàng bắt đầu từ các đáy năm 2015-2016 đang bước vào chặng cuối.

Với giá vàng hiện đang giao dịch trên vùng hỗ trợ quanh 4.300 USD/ounce, Gilburt cho biết diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 4.383 USD/ounce. Nếu không thể bứt phá, vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu, thậm chí quay trở lại vùng 3.800 USD/ounce.

Giá USD tự do tiếp tục giảm

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang được niêm yết tại 25.146 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ tại 26.403 đồng/USD, bằng với phiên mở cửa cùng ngày. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mức 98,56 điểm.

Trên thị trường tự do, giá USD giảm thêm khoảng 50 đồng. Hiện giá mua vào ở các điểm đổi ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là 26.900 đồng/USD, và giá bán ra khoảng 26.950-27.100 đồng/USD.