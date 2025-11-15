Vàng thế giới giảm sâu, giá trong nước lập tức giảm 2,2 triệu đồng/lượng

Vàng giảm giá 2,2 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 15/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn giảm theo xu hướng chung, được niêm yết quanh 146,5-149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mức đỉnh của vàng miếng được ghi nhận ngày 21/10, ở ngưỡng 153,6-154,6 triệu đồng/lượng. So với mốc này, giá mua hiện thấp hơn 2,4 triệu đồng, còn giá bán thấp hơn 1,4 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn giảm theo xu hướng chung, được niêm yết quanh 147,8-151,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh thị trường thế giới lao dốc. Trên sàn quốc tế, kim loại quý giao dịch quanh 4.080 USD/ounce, giảm 89 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 12 suy yếu vào cuối tuần. Áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch ngắn hạn cũng gia tăng.

“Khả năng Fed chưa vội nới lỏng chính sách đã khiến đà tăng của vàng và bạc suy yếu. Lập trường thận trọng của các quan chức Fed khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, kéo theo áp lực bán trên nhiều tài sản”, ông David Meger, chuyên gia từ High Ridge Futures, nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đánh giá khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng tới ở mức 51%, giảm từ 64% so với kỳ đánh giá trước.

Cùng lúc, Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày, một kỷ lục mới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc thiếu dữ liệu kinh tế trong giai đoạn này sẽ khiến Fed khó xác định xu hướng lạm phát và việc làm. Một số ngân hàng Trung ương thậm chí cho biết họ chưa muốn cắt giảm lãi suất vào tháng tới do thiếu bức tranh rõ ràng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Hải Long).

USD giảm nhẹ

Cùng ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.122 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước. Theo biên độ ±5%, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.865-26.378 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng giảm theo điều hành. Giá mua hiện quanh 26.100-26.160 đồng/USD, còn giá bán phổ biến ở 26.378 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD tăng 50 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua, giao dịch quanh 27.700-27.900 đồng/USD. Tỷ giá tự do hiện cao hơn khoảng 8,3% so với đầu năm.