Giá bạc rơi tự do về 70 USD/ounce: Vỡ mộng "siêu dự báo" 309 USD?

Cập nhật đến 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh vùng 70-71 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với các mốc cao trước đó. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư từng đặt cược vào chu kỳ tăng mạnh của kim loại quý này phải điều chỉnh lại kỳ vọng.

Trong bối cảnh giá biến động mạnh, câu hỏi được đặt ra là: Dự báo bạc có thể lên tới 309 USD/ounce của Bank of America (BoA) có còn cơ sở thực tế hay không?

Bạc giao ngay có lúc lao dốc tới 20%, rơi xuống dưới 71 USD/ounce với làn sóng bán tháo khởi phát từ phiên giao dịch châu Á (Nguồn: TradingView).

Gáo nước lạnh từ "diều hâu" và cơn say đầu cơ

Theo dữ liệu từ TradingView, bạc giao ngay có thời điểm giảm tới gần 20%, rơi xuống dưới 71 USD/ounce trong phiên giao dịch khởi phát từ châu Á. Đây là mức điều chỉnh sâu hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Bloomberg cho biết, mức biến động này được xem là lớn nhất của thị trường bạc kể từ thập niên 1980, khi thanh khoản suy giảm và hoạt động đầu cơ chiếm tỷ trọng cao.

Một trong những yếu tố kích hoạt đợt điều chỉnh là thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ. Việc ông Kevin Warsh, người được đánh giá có quan điểm thắt chặt tiền tệ, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất thay đổi.

Kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn đã hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu tăng, qua đó gây áp lực lên nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Bên cạnh đó, Metals Daily cho rằng hoạt động đầu cơ đã khuếch đại đà giảm. Ông Ross Norman, CEO của đơn vị này, nhận định dòng tiền ngắn hạn, đặc biệt từ các nhà đầu tư cá nhân và quỹ giao dịch theo thuật toán (CTA), đã khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn. Khi các vị thế bị đóng đồng loạt trong điều kiện thanh khoản mỏng, biên độ giảm giá bị nới rộng nhanh chóng.

Bank of America nói gì về con số 309 USD?

Trước diễn biến mới, Bank of America đã điều chỉnh cách tiếp cận với dự báo dài hạn của mình. Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại của BoA, cho biết ngân hàng này vẫn cho rằng bạc có khả năng vượt trội hơn vàng trong trung hạn, song thừa nhận đà tăng trong năm nay có thể bị hạn chế.

Theo BoA, mốc 309 USD/ounce không phải kịch bản ngắn hạn và khó có thể đạt được trong một lộ trình tăng nhanh. Tuy nhiên, ngân hàng này không loại bỏ hoàn toàn tiềm năng tăng giá trong dài hạn, đặc biệt khi đợt điều chỉnh hiện tại đang đưa giá bạc về vùng định giá hấp dẫn hơn.

Một điểm đáng chú ý được Barchart dẫn lại là ông Kevin Warsh chưa từng đưa ra quan điểm bất lợi công khai đối với thị trường bạc, cho thấy áp lực chính sách hiện tại có thể mang tính chu kỳ hơn là dài hạn.

Nếu loại bỏ các yếu tố biến động ngắn hạn từ dòng tiền đầu cơ, các yếu tố cơ bản của thị trường bạc vẫn cho thấy sự mất cân đối cung - cầu.

Theo Silver Institute, thị trường bạc đang bước vào năm thứ năm liên tiếp rơi vào tình trạng thâm hụt cấu trúc, với lượng thiếu hụt tích lũy ước tính gần 820 triệu ounce. Ngay cả Fresnillo, nhà sản xuất bạc nguyên sinh lớn nhất thế giới, cũng vừa hạ mục tiêu sản lượng năm 2026 xuống còn 42-46,5 triệu ounce.

Việc mở rộng nguồn cung bạc không thể thực hiện trong thời gian ngắn, khi một dự án khai thác mới thường cần từ 7-15 năm để đi vào vận hành.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như xe điện, năng lượng mặt trời và hạ tầng phần cứng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Với đặc tính dẫn điện cao, bạc vẫn là vật liệu khó thay thế trong nhiều ứng dụng công nghệ.

Bạc là vật liệu không thể thay thế trong các ngành công nghiệp của tương lai (Ảnh: Yahoo).

Nhà đầu tư nên theo dõi điều gì?

Theo Mark Cranfield, chiến lược gia của Bloomberg, thị trường đang tập trung theo dõi mốc 70 USD/ounce. Nếu vùng giá này bị xuyên thủng, bạc có thể lùi về quanh 60 USD/ounce (mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái) và kéo theo tâm lý thận trọng lan rộng.

Tuy nhiên, với nhà đầu tư dài hạn theo trường phái giá trị, đợt điều chỉnh mạnh có thể mở ra cơ hội tích lũy. Việc chi phí phòng hộ gia tăng và tâm lý thị trường trở nên bi quan thường là những tín hiệu cho thấy giá đang tiệm cận vùng đáy trung hạn.

Dự báo bạc đạt 309 USD/ounce của Bank of America hiện vẫn là câu chuyện dài hạn, khó có thể kiểm chứng trong 1-2 năm tới. Nhưng trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu công nghiệp gia tăng, triển vọng của bạc vẫn là yếu tố mà thị trường chưa thể bỏ qua.